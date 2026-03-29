Warhammer 40,000 wkracza w 11. edycję. Blood Angels i Orkowie idą na wojnę, a odwieczny konflikt przedstawiono na brutalnym trailerze

Sam konflikt nie jest przypadkowy. Fabularnie wracamy na Armageddon, gdzie awangarda Wazdakki Gutsmeka uderza na planetę, a siły Imperium rozpaczliwie wzywają posiłki, na które odpowiadają m.in. Blood Angels i inne zakony Astartes.

To właśnie tutaj kryje się najistotniejszy zwrot. Games Workshop podkreśla, że obecne kodeksy i aktualne zasady frakcyjne pozostaną ważne na starcie 11. edycji, podobnie jak reguły z najnowszych suplementów kampanijnych. Dla społeczności przyzwyczajonej do kosztownych i gwałtownych zmian między edycjami to wyjątkowo uspokajający sygnał: nowy Warhammer 40,000 ma rozwijać obecny fundament, a nie wywracać stołu.

Nie znaczy to jednak, że zmian zabraknie. Przy premierze ma pojawić się ponad 70 nowych i zaktualizowanych detachmentów (kompozycji armii), a system budowy wojsk zyska większą elastyczność, bo w części przypadków będzie można łączyć kilka detachmentów w bardziej wyspecjalizowane konfiguracje. Zmienią się też same misje: ich charakter ma być mocniej powiązany z typem armii, którą wystawiamy na stół, co brzmi jak próba lepszego pogodzenia grania narracyjnego z turniejowym.

Są też zmiany bardziej namacalne, odnoszące się do „zasad przystołowych”. Koniec z okrągłymi znacznikami celów, teraz kontrolę nad punktami mają wyznaczać fizyczne obrysy terenu, fortyfikacji i obiektów. Do tego dochodzą korekty zasad osłon, większa łatwość ukrywania jednostek oraz przebudowany przebieg walki wręcz, z bardziej elastycznym deklarowaniem szarż i uporządkowaną sekwencją aktywacji. To nie pachnie rewolucją, ale bardzo wyraźnie sugeruje próbę uczynienia bitew czytelniejszymi i bardziej kinowymi.

GramTV przedstawia: