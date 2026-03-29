Zaloguj się lub Zarejestruj

Warhammer 40,000 wkracza w 11. edycję. Blood Angels i Orkowie idą na wojnę, a odwieczny konflikt przedstawiono na brutalnym trailerze

Piotr "SteamPunker" Konopnicki
2026/03/29 15:30
0
0

Games Workshop oficjalnie zapowiedziało 11. edycję Warhammera 40,000, a jej twarzą został klasyczny konflikt: Blood Angels kontra Orkowie w nowym zestawie startowym Armageddon. Opublikowano klimatyczny zwiastun obrazujący skalę wojny.

Największa dobra wiadomość dla graczy bitewniaka nie dotyczy jednak samego trailera, tylko tego, że nowa edycja ma być dużym liftingiem, zamiast brutalnym resetem wszystkich zasad. Nową odsłonę ujawniono podczas AdeptiCon 2026 i według informacji prasowych ma trafić na rynek w czerwcu 2026 roku. Games Workshop potwierdziło, że start nastąpi wraz z pudełkiem Warhammer 40,000: Armageddon, reklamowanym jako największy zestaw startowy w historii systemu, pełnym nowych modeli Space Marines i Orków.

Warhammer 40,000: Armageddon
Games Workshop

Warhammer 40,000 11. edycja stawia na Blood Angels, Orkowie i ewolucję zamiast rewolucji

Sam konflikt nie jest przypadkowy. Fabularnie wracamy na Armageddon, gdzie awangarda Wazdakki Gutsmeka uderza na planetę, a siły Imperium rozpaczliwie wzywają posiłki, na które odpowiadają m.in. Blood Angels i inne zakony Astartes.

To właśnie tutaj kryje się najistotniejszy zwrot. Games Workshop podkreśla, że obecne kodeksy i aktualne zasady frakcyjne pozostaną ważne na starcie 11. edycji, podobnie jak reguły z najnowszych suplementów kampanijnych. Dla społeczności przyzwyczajonej do kosztownych i gwałtownych zmian między edycjami to wyjątkowo uspokajający sygnał: nowy Warhammer 40,000 ma rozwijać obecny fundament, a nie wywracać stołu.

Nie znaczy to jednak, że zmian zabraknie. Przy premierze ma pojawić się ponad 70 nowych i zaktualizowanych detachmentów (kompozycji armii), a system budowy wojsk zyska większą elastyczność, bo w części przypadków będzie można łączyć kilka detachmentów w bardziej wyspecjalizowane konfiguracje. Zmienią się też same misje: ich charakter ma być mocniej powiązany z typem armii, którą wystawiamy na stół, co brzmi jak próba lepszego pogodzenia grania narracyjnego z turniejowym.

Są też zmiany bardziej namacalne, odnoszące się do „zasad przystołowych”. Koniec z okrągłymi znacznikami celów, teraz kontrolę nad punktami mają wyznaczać fizyczne obrysy terenu, fortyfikacji i obiektów. Do tego dochodzą korekty zasad osłon, większa łatwość ukrywania jednostek oraz przebudowany przebieg walki wręcz, z bardziej elastycznym deklarowaniem szarż i uporządkowaną sekwencją aktywacji. To nie pachnie rewolucją, ale bardzo wyraźnie sugeruje próbę uczynienia bitew czytelniejszymi i bardziej kinowymi.

GramTV przedstawia:

Nowe pudełko gra również na nostalgii. Pokazane modele zapowiadają odświeżonych Space Marines z detalami starszych wzorów pancerzy oraz nowych Orkowych Chopaków, którzy zgodnie z „orczą logiką”, aktualnie nie wybierają między siekaniem a strzelaniem, tylko „dostać i choppę albo shootę”. Co ważne, choć marketing zestawu stawia na Blood Angels, same figurki Marines nie mają być wyrzeźbione stricte pod jeden zakon, więc gracze będą mogli malować je również jako inne kapituły walczące na Armageddonie. W tle widać też szerszy plan Games Workshop wobec Armageddonu. Równolegle firma domyka 10. edycję kampanią The Return of Yarrick, a media branżowe donoszą również o powrocie Steel Legion, jednego z najbardziej lubianych regimentów związanych z tą wojenną planetą. To wygląda nie jak pojedynczy start, ale jak próba zbudowania całej nowej epoki 40K wokół jednego z najbardziej kultowych teatrów wojny w uniwersum.

Na papierze 11. edycja nie wygląda więc jak bunt przeciw dotychczasowemu 40K, tylko jak starannie wyliczona korekta kursu. I może właśnie to jest dziś najmądrzejszą możliwą decyzją: w świecie, w którym wszystko próbuje krzyczeć „nowość”, Warhammer 40,000 najwyraźniej woli powiedzieć coś znacznie rozsądniejszego. Znamy naszą wojnę, ale chcemy ją prowadzić lepiej. Tak też mówi główne hasło nowej edycji: “There is only war.” Zwiastun nowej edycji Warhammera 40,000 obejrzycie poniżej:

Źródło:https://www.ign.com/articles/warhammer-40000-11th-edition-announced-with-a-blood-angels-vs-orks-cinematic-trailer-a-release-window-and-some-good-news-for-fans

Tagi:

News
trailer
zwiastun
Games Workshop
Warhammer 40,000
Warhammer
figurki
figurka
Warhammer 40k
Warhammer 40,000: Space Marine 2
Warhammer Skulls Showcase
Warhammer 40,000: Rogue Trader
bitewne
bitewniaki
warhammer
Strateg i erpegowy planista. Personalnie psychofan steampunku, któremu musiał dać ujście nawet w nicku. Hobbystycznie majsterkowicz komputerowy i "akolita" Apple. Po prostu lubię, kiedy coś działa.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112