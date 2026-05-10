Endurance Motorsport Series na nowym materiale. Twórcy przygotowali specjalny tor wyścigowy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/05/10 12:00
Nacon i KT Racing zaprezentowali nowy materiał z nadchodzącego Endurance Motorsport Series.

Endurance Motorsport Series ponownie pojawiło się na prezentacji Nacon Connect, gdzie zaprezentowano nowy fragment rozgrywki z nadchodzącego symulatora wyścigów długodystansowych od studia KT Racing. Najnowszy materiał pozwolił po raz pierwszy zobaczyć w akcji samochód Aston Martin Vantage GT3 Evo. Niestety twórcy nadal nie ujawnili dokładnej daty premiery gry.

Nowy materiał skupił się przede wszystkim na brytyjskiej maszynie GT3, która rywalizuje w najważniejszych seriach wyścigów długodystansowych świata, takich jak FIA World Endurance Championship, IMSA WeatherTech SportsCar Championship oraz GT World Challenge. Aston Martin Vantage GT3 Evo to rozwinięcie poprzedniej konstrukcji Astona Martina. Samochód otrzymał nowy pakiet aerodynamiczny oraz zmodyfikowane zawieszenie, które mają poprawić stabilność i osiągi podczas długich wyścigów. Napęd zapewnia podwójnie doładowany silnik V8 o pojemności 4 litrów, generujący nawet 600 koni mechanicznych. Auto dołącza do wcześniej zapowiedzianych prototypów i samochodów GT, które pojawią się w grze. Wśród nich znajdują się między innymi Lamborghini SC63, BMW M Hybrid V8 oraz Porsche 963.

Nowy gameplay pokazał również fikcyjny tor Circuito Do Galeao, położony na obrzeżach Rio de Janeiro. Trasa wyróżnia się szybkim i technicznym układem pełnym płynnych zakrętów oraz nowoczesną oprawą wizualną. Deweloperzy zaprezentowali także dynamiczny system pogody i cyklu dnia oraz nocy, które mają odgrywać istotną rolę podczas wyścigów endurance. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Endurance Motorsport Series ma być połączenie klasycznej jazdy z zarządzaniem zespołem wyścigowym. Gracze nie tylko zasiądą za kierownicą samochodów GT i prototypów, ale również będą odpowiadać za strategiczne decyzje dotyczące całego teamu.

Choć podczas prezentacji nie ujawniono dokładnej daty premiery ani nawet konkretnego okna wydawniczego, twórcy podtrzymują, że gra nadal zmierza na rynek w 2026 roku. Produkcja trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Endurance Motorsport Series miało pierwotnie zadebiutować jesienią 2025 roku, jednak premiera została opóźniona. W listopadzie ubiegłego roku odbyły się natomiast zamknięte beta testy, które pozwoliły wybranym graczom sprawdzić wczesną wersję projektu.

Źródło:https://traxion.gg/endurance-motorsport-series-gameplay-showcases-aston-martin-gt3-and-brazilian-circuit/

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

