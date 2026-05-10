Endurance Motorsport Series na nowym materiale. Twórcy przygotowali specjalny tor wyścigowy

Endurance Motorsport Series ponownie pojawiło się na prezentacji Nacon Connect, gdzie zaprezentowano nowy fragment rozgrywki z nadchodzącego symulatora wyścigów długodystansowych od studia KT Racing. Najnowszy materiał pozwolił po raz pierwszy zobaczyć w akcji samochód Aston Martin Vantage GT3 Evo. Niestety twórcy nadal nie ujawnili dokładnej daty premiery gry.

Endurance Motorsport Series na nowym materiale

Nowy materiał skupił się przede wszystkim na brytyjskiej maszynie GT3, która rywalizuje w najważniejszych seriach wyścigów długodystansowych świata, takich jak FIA World Endurance Championship, IMSA WeatherTech SportsCar Championship oraz GT World Challenge. Aston Martin Vantage GT3 Evo to rozwinięcie poprzedniej konstrukcji Astona Martina. Samochód otrzymał nowy pakiet aerodynamiczny oraz zmodyfikowane zawieszenie, które mają poprawić stabilność i osiągi podczas długich wyścigów. Napęd zapewnia podwójnie doładowany silnik V8 o pojemności 4 litrów, generujący nawet 600 koni mechanicznych. Auto dołącza do wcześniej zapowiedzianych prototypów i samochodów GT, które pojawią się w grze. Wśród nich znajdują się między innymi Lamborghini SC63, BMW M Hybrid V8 oraz Porsche 963.