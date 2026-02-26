Imperium wzywa, Techmarine już na serwerach Warhammer 40,000: Space Marine 2

Jeszcze w styczniu deweloperzy z Saber Interactive zapowiadali nadejście nowej klasy. I oto doczekaliśmy się.

Grając tą właśnie klasą, możemy korzystać z zupełnie nowej broni, jaką jest Omnissian Axe. To wyjątkowy topór energetyczny o ogromnym zasięgu, który wraz z szarżą tworzy śmiercionośne połączenie . Szczególnie dla naszych oponentów. W eksterminacji wrażych zastępów pomogą nam też stacjonarne wieżyczki Tarantula oraz zamontowane na ramieniu działo Servo-Gun. To jako umiejętność specjalna namierza i ostrzeliwuje wrogów, podczas gdy my możemy skupić się na innych celach.

Mamy nadzieję, że naprawdę polubicie nową klasę. Staraliśmy się zrobić wszystko, by mieć pewność, że granie tą klasą będzie różnić się od grania innymi klasami. Dziękujemy za wasze komentarze na serwerze testowym. Próbowaliśmy uwzględnić większość z nich, ale są pewne duże zmiany, na wprowadzenie których nie mieliśmy czasu. W nadchodzących aktualizacjach pojawi się więcej poprawek i przeprojektowań perków.

Niemniej najnowsza aktualizacja Warhammer 40,000: Space Marine 2 to nie tylko Techmarine. To także nowa zwartość, jak np. mapa Disruption stworzona z myślą o zabawie PvE. Ponadto nasi marines będą mogli korzystać z Restorative Stimms, czyli nowego sprzętu leczącego, który będzie idealnym rozwiązaniem dla fanów wbijania się w tłumy wrogów.

Ponadto w przepustce sezonowej pojawił się nowe elementy kosmetyczne. Nie można też pominąć ponad 1300 nowych wypowiedzi, które zlokalizowano na 17 różnych języków w formie tekstu oraz 7 języków w formie dźwiękowej. To oczywiście nadal nie wszystko, bo dodano wiele mniejszych czy większych poprawek albo zmian balansu. Pełny opis patcha do przeczytania tutaj.