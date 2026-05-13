Zapomnijcie o Toy Story 5. To ta animacja może w tym roku skraść całe show

Przed nami naprawdę mocny rok dla fanów animacji. Już wkrótce do kin trafi między innymi Toy Story 5, które bez wątpienia będzie jedną z największych premier najbliższych miesięcy. Wygląda jednak na to, że obok wielkich hollywoodzkich marek może pojawić się produkcja, która zachwyci widzów zupełnie innym podejściem do animowanego kina.
Wildwood – ten film animowany zadebiutuje w październiku 2026
Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun Wildwood — nowego filmu studia LAIKA, odpowiedzialnego za takie produkcje jak Koralina, Kubo i dwie struny czy ParaNorman. I już po kilku minutach materiału widać jedno: to będzie prawdziwa uczta dla fanów animacji poklatkowej. Za reżyserię odpowiada Travis Knight, który wcześniej stworzył Kubo i dwie struny oraz aktorski film Bumblebee. Ten sam reżyser już za moment da nam także Władców Wszechświata. Wildwood ma być jego wielkim powrotem do pełnometrażowej animacji.
Film opowie historię Prue McKeel, nastolatki, której młodszy brat zostaje porwany przez tajemnicze stado kruków. Dziewczyna trafia wówczas do magicznego lasu ukrytego na obrzeżach Portland — miejsca pełnego fantastycznych stworzeń i mrocznych sekretów. Największe wrażenie robi jednak sama oprawa wizualna. LAIKA od lat słynie z ręcznie przygotowywanej animacji stop-motion, która wyróżnia się niezwykłą dbałością o szczegóły. Według wcześniejszych informacji przy Wildwood wykorzystano setki fizycznych dekoracji i niemal 250 praktycznych lalek animacyjnych.
W czasach, gdy większość animacji wygląda bardzo podobnie i opiera się głównie na komputerowym CGI, produkcje LAIKI wciąż sprawiają wrażenie małych dzieł sztuki. Wildwood wydaje się kontynuować tę tradycję — i niewykluczone, że stanie się jedną z najbardziej wyjątkowych animacji przyszłego roku. Premiera filmu została zaplanowana na 23 października 2026 roku.
