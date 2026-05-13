Zapomnijcie o Toy Story 5. To ta animacja może w tym roku skraść całe show

Przed nami naprawdę mocny rok dla fanów animacji. Już wkrótce do kin trafi między innymi Toy Story 5, które bez wątpienia będzie jedną z największych premier najbliższych miesięcy. Wygląda jednak na to, że obok wielkich hollywoodzkich marek może pojawić się produkcja, która zachwyci widzów zupełnie innym podejściem do animowanego kina.

Wildwood – ten film animowany zadebiutuje w październiku 2026

Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun Wildwood — nowego filmu studia LAIKA, odpowiedzialnego za takie produkcje jak Koralina, Kubo i dwie struny czy ParaNorman. I już po kilku minutach materiału widać jedno: to będzie prawdziwa uczta dla fanów animacji poklatkowej. Za reżyserię odpowiada Travis Knight, który wcześniej stworzył Kubo i dwie struny oraz aktorski film Bumblebee. Ten sam reżyser już za moment da nam także Władców Wszechświata. Wildwood ma być jego wielkim powrotem do pełnometrażowej animacji.