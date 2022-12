Warhammer 40,000: Space Marine 2 otrzyma kolekcjonerkę. Znamy cenę i zawartość

Focus Entertainment prezentuje wydanie skierowane do miłośników uniwersum Warhammera 40,000.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podczas gali The Game Awards 2022 zaprezentowano nowy zwiastun Warhammer 40,000: Space Marine 2, w którym nie zabrakło fragmentów rozgrywki. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji, które mogą zainteresować graczy czekających na wspomniany tytuł. Focus Entertainment – wydawca gry – zaprezentował bowiem kolekcjonerskie wydanie nadchodzącej produkcji osadzonej w uniwersum Warhammera 40,000.

Focus Entertainment prezentuje Edycję Kolekcjonerską gry Warhammer 40,000: Space Marine 2

Zgodnie z informacjami dostępnymi w sklepie wydawcy, Edycja Kolekcjonerska gry Warhammer 40,000: Space Marine 2 zawiera pełną wersję gry na wybraną platformę, steelbook, 64-stronicowy artbook, DLC Macragge’s Chosen oraz ręcznie malowaną figurkę przedstawiającą kapitana Titusa, której z bliska pozwala przyjrzeć się opublikowane przez Focus Entertainment wideo znajdujące się na dole wiadomości.



Całość wyceniono na 249,99 euro, czyli blisko 1200 złotych. Użytkownicy komputerów osobistych mogą już składać zamówienia przedpremierowe w sklepie wydawcy, gdzie znajdziecie również szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych elementów wspomnianego wydania.



Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja ma zadebiutować na rynku w przyszłym roku. Dokładna data premiery nie jest jednak znana. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat pierwszej części serii, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Warhammer 40,000: Space Marine – recenzja.