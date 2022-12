Warhammer 40,000: Space Marine 2 doczeka się prezentacji rozgrywki na TGA 2022?

Jedną z niespodzianek gali The Game Awards 2021 była zapowiedź Warhammer 40,000: Space Marine 2, czyli kontynuacji wydanego w 2011 roku Warhammer 40,000: Space Marine. Tymczasem wiele wskazuje na to, że produkcja studia Saber Interactive pojawi się również na tegorocznej edycji wspomnianego wydarzenia, a przynajmniej tak twierdzi Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz.

Jedną z atrakcji The Game Awards 2022 ma być gameplay z Warhammer 40,000: Space Marine 2

Henderson poinformował na łamach portalu Insider Gaming, że na gali The Game Awards 2022 doczekamy się prezentacji rozgrywki z Warhammer 40,000: Space Marine 2. Przy okazji ubiegłorocznej zapowiedzi deweloperzy oraz wydawca udostępnili jedynie kinowy zwiastun. Niewykluczone więc, że tym razem będziemy mieli okazję zobaczyć pełnoprawny gameplay.



Graczom czekającym na sequel wydanego w 2011 roku Warhammer 40,000: Space Marine nie pozostaje więc nic innego, jak uważnie śledzić galę The Game Awards 2022, która odbędzie się w nocy z czwartku na piątek. Transmisja rozpocznie się około 1:30 czasu polskiego, a całość będzie można śledzić na platformach Twitch.tv oraz YouTube.



Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Na ten moment nie znamy jednak nawet przybliżonej daty premiery. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat pierwszej części serii, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Warhammer 40,000: Space Marine – recenzja.