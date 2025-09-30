Warhammer 40,000: Space Marine 2 z darmowym demem. Gracze zagrają już w październiku

Nadciąga darmowe demo z pełnym przeniesieniem postępów.
Fani gier akcji osadzonych w uniwersum Warhammer 40,000 mają powody do zadowolenia. Choć gracze oczekują na dużą, kolejną aktualizację planowaną na drugą połowę listopada, wydawca ogłosił niespodziankę w postaci bezpłatnego dema. Warhammer 40,000: Space Marine 2 będzie dostępny w rozbudowanej wersji próbnej już od 16 października.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 – darmowe demo z misjami i trybami PvP
Darmowy okres testowy nie potrwa jednak długo i ma zróżnicowane daty zakończenia w zależności od platformy. Posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S będą mogli cieszyć się rozgrywką do 20 października. Natomiast użytkownicy komputerów osobistych korzystający ze platformy Steam, mają nieco więcej czasu – demo Warhammer 40,000: Space Marine 2 będzie dla nich dostępne aż do 23 października.
Wersja próbna obejmuje pierwsze dwie misje z trybu kampanii. Ponadto deweloperzy udostępniają aż trzy operacje: Decapitation, Inferno oraz Vox Liberatis. Niemal wszystkie tryby PvP będą dostępne dla graczy testujących tytuł. Co więcej, osoby biorące udział w darmowym okresie testowym uzyskają pełny dostęp do wszystkich klas postaci oraz całego dostępnego w grze uzbrojenia.
Najważniejszą informacją dla osób rozważających zakup gry jest fakt, że cały postęp osiągnięty w darmowej wersji próbnej zostanie zachowany i przeniesiony do pełnej wersji Warhammer 40,000: Space Marine 2, jeżeli gracz zdecyduje się na jej nabycie. Dzięki temu można kontynuować rozgrywkę w tym samym miejscu, w którym zakończono testy.
