Warhammer 40,000: Space Marine 2 z darmowym demem. Gracze zagrają już w październiku

Fani gier akcji osadzonych w uniwersum Warhammer 40,000 mają powody do zadowolenia. Choć gracze oczekują na dużą, kolejną aktualizację planowaną na drugą połowę listopada, wydawca ogłosił niespodziankę w postaci bezpłatnego dema. Warhammer 40,000: Space Marine 2 będzie dostępny w rozbudowanej wersji próbnej już od 16 października.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – darmowe demo z misjami i trybami PvP

Darmowy okres testowy nie potrwa jednak długo i ma zróżnicowane daty zakończenia w zależności od platformy. Posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S będą mogli cieszyć się rozgrywką do 20 października. Natomiast użytkownicy komputerów osobistych korzystający ze platformy Steam, mają nieco więcej czasu – demo Warhammer 40,000: Space Marine 2 będzie dla nich dostępne aż do 23 października.