Warhammer 40,000: Space Marine 2 na PS5 za 103,99 zł w Media Markt

Mikołaj Berlik
2025/11/27 15:00
Dobra okazja na pudełkowe wydanie kosmicznego shootera inspirowanego uniwersum Warhammer.

W ofercie sklepu Media Markt pojawiła się promocja na Warhammer 40,000: Space Marine 2 w wersji na PlayStation 5. Pudełkowe wydanie gry dostępne jest obecnie za 103,99 zł — to bardzo atrakcyjna cena jak na nową produkcję AAA.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – oferta w Media Markt

Gra daje szansę wcielenia się w superżołnierza Space Marine i stawienia czoła hordom wrogów w klimatycznym, mrocznym uniwersum. W obecnej ofercie PS5-owe wydanie jest dostępne znacząco taniej niż standardowa cena.

Wciel się w postać Space Marine, dysponującego nadludzkimi umiejętnościami i brutalnością. Wykorzystaj śmiercionośne zdolności i niszczycielską broń, aby zniszczyć nieustępliwe roje Tyranidów. Broń Imperium w spektakularnej akcji z perspektywy trzeciej osoby w trybie solo lub multiplayer.

Walcz z wrogami ludzkości jako porucznik Demetrian Titus w tej kontynuacji gry Space Marine z 2011 roku i po raz kolejny udowodnij swoją lojalność, powracając do Ultramarines. Powstrzymaj okropności galaktyki w epickich bitwach na odległych planetach i odkryj mroczne sekrety, aby odeprzeć wieczną noc.

Zanurz się w wojnie o galaktycznych rozmiarach! Ciesz się intensywną, krwawą i dynamiczną akcją z perspektywy trzeciej osoby, z setkami wrogów na ekranie, i zlikwiduj nieustępliwe roje tyranidów dzięki charakterystycznemu dla Saber silnikowi Swarm Engine.

Jeśli planujecie zakup — warto się pośpieszyć, bo takie okazje często znikają szybko.

Mikołaj Berlik
