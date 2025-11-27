Warhammer 40,000: Space Marine 2 na PS5 za 103,99 zł w Media Markt

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – oferta w Media Markt
Gra daje szansę wcielenia się w superżołnierza Space Marine i stawienia czoła hordom wrogów w klimatycznym, mrocznym uniwersum. W obecnej ofercie PS5-owe wydanie jest dostępne znacząco taniej niż standardowa cena.
Wciel się w postać Space Marine, dysponującego nadludzkimi umiejętnościami i brutalnością. Wykorzystaj śmiercionośne zdolności i niszczycielską broń, aby zniszczyć nieustępliwe roje Tyranidów. Broń Imperium w spektakularnej akcji z perspektywy trzeciej osoby w trybie solo lub multiplayer.
Walcz z wrogami ludzkości jako porucznik Demetrian Titus w tej kontynuacji gry Space Marine z 2011 roku i po raz kolejny udowodnij swoją lojalność, powracając do Ultramarines. Powstrzymaj okropności galaktyki w epickich bitwach na odległych planetach i odkryj mroczne sekrety, aby odeprzeć wieczną noc.
Zanurz się w wojnie o galaktycznych rozmiarach! Ciesz się intensywną, krwawą i dynamiczną akcją z perspektywy trzeciej osoby, z setkami wrogów na ekranie, i zlikwiduj nieustępliwe roje tyranidów dzięki charakterystycznemu dla Saber silnikowi Swarm Engine.
GramTV przedstawia:
Jeśli planujecie zakup — warto się pośpieszyć, bo takie okazje często znikają szybko.
