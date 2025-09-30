Warhammer 40K: Space Marine 2 z kolejną dużą łatką. Znamy szczegóły

Warhammer 40,000: Space Marine 2 dopiero co świętowało pierwszą rocznicę premiery i ogromny Update 10, a twórcy już szykują kolejne nowości. Saber Interactive zapowiedziało, że aktualizacja oznaczona numerem 11 pojawi się pod koniec listopada i wprowadzi znaczące rozszerzenia do gry.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 – nowa operacja i bronie
Najważniejszym elementem aktualizacji do Warhammer 40,000: Space Marine 2 będzie nowa operacja PvE, która tym razem przeniesie graczy poza znaną planetę i pozwoli zmierzyć się z nowym bossem. Do gry trafią także dodatkowe Heroic Weapons, w tym potężny Thunder Hammer. Aktualizacja wzbogaci też arsenał o dwie paczki kosmetyczne – Blood Angels Champion Pack oraz Salamanders Cosmetic Pack.
Twórcy ogłosili również możliwość dostosowania botów w operacjach. Dzięki temu sztuczna inteligencja będzie korzystać z przygotowanych przez gracza zestawów uzbrojenia. Z kolei w planach na przyszłość znalazły się kolejne Heroic Weapons dla każdej archetypowej klasy, rozwój trybu Siege oraz nowe opcje personalizacji, których szczegółów deweloperzy jeszcze nie zdradzają.
Update 11 będzie dostępny także na publicznym serwerze testowym, którego data startu zostanie ogłoszona wkrótce. Saber Interactive zapowiada, że gracze mogą spodziewać się dalszego rozwoju gry w drugim roku wsparcia, obejmującego m.in. rozbudowę trybu oblężenia i nowe elementy kosmetyczne.
