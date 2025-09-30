Warhammer 40K: Space Marine 2 z kolejną dużą łatką. Znamy szczegóły

Warhammer 40,000: Space Marine 2 dopiero co świętowało pierwszą rocznicę premiery i ogromny Update 10, a twórcy już szykują kolejne nowości. Saber Interactive zapowiedziało, że aktualizacja oznaczona numerem 11 pojawi się pod koniec listopada i wprowadzi znaczące rozszerzenia do gry.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 – nowa operacja i bronie

Najważniejszym elementem aktualizacji do Warhammer 40,000: Space Marine 2 będzie nowa operacja PvE, która tym razem przeniesie graczy poza znaną planetę i pozwoli zmierzyć się z nowym bossem. Do gry trafią także dodatkowe Heroic Weapons, w tym potężny Thunder Hammer. Aktualizacja wzbogaci też arsenał o dwie paczki kosmetyczne – Blood Angels Champion Pack oraz Salamanders Cosmetic Pack.