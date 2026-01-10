Warhammer 40,000: Dawn of War 4 w nowym zwiastunie. Poznajcie brutalnych orków

Do sieci trafił nowy zwiastun gry Warhammer 40,000: Dawn of War 4, który skupia się na kolejnej frakcji, tym razem Orków, od razu dając fanom do zrozumienia, że powrót na planetę Kronus będzie wyjątkowo brutalny. Materiał otwiera orkową kampanię fabularną, która jako pierwsza z czterech dostępnych poprowadzi graczy przez wydarzenia w czterdziestym drugim milenium. To właśnie od zielonoskórych rozpocznie się opowieść o nowym konflikcie w kultowym uniwersum science fiction.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – nowy zwiastun koncentruje się na Orkach

Zwiastun pokazuje potężny atak Orków na jeden z ostatnich okrętów bojowych Zakonu Blood Ravens. Dawni bohaterowie serii znajdują się w dramatycznej sytuacji, a ich próba powrotu na Kronus szybko przeradza się w walkę o przetrwanie. Na drodze Kosmicznych Marines staje ich odwieczny wróg, warboss Gorgutz, zaprezentowany jako największy i najbardziej bezwzględny w całej historii cyklu. W jednej ze scen bez wysiłku łamie on w pół Primaris Marines, korzystając z potęgi swojego pancerza Mega Armor.