Warhammer 40,000: Dawn of War 4 w nowym zwiastunie. Poznajcie brutalnych orków

Radosław Krajewski
2026/01/10 21:00
To jedna z najważniejszych frakcji w tej serii gier strategicznych.

Do sieci trafił nowy zwiastun gry Warhammer 40,000: Dawn of War 4, który skupia się na kolejnej frakcji, tym razem Orków, od razu dając fanom do zrozumienia, że powrót na planetę Kronus będzie wyjątkowo brutalny. Materiał otwiera orkową kampanię fabularną, która jako pierwsza z czterech dostępnych poprowadzi graczy przez wydarzenia w czterdziestym drugim milenium. To właśnie od zielonoskórych rozpocznie się opowieść o nowym konflikcie w kultowym uniwersum science fiction.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – nowy zwiastun koncentruje się na Orkach

Zwiastun pokazuje potężny atak Orków na jeden z ostatnich okrętów bojowych Zakonu Blood Ravens. Dawni bohaterowie serii znajdują się w dramatycznej sytuacji, a ich próba powrotu na Kronus szybko przeradza się w walkę o przetrwanie. Na drodze Kosmicznych Marines staje ich odwieczny wróg, warboss Gorgutz, zaprezentowany jako największy i najbardziej bezwzględny w całej historii cyklu. W jednej ze scen bez wysiłku łamie on w pół Primaris Marines, korzystając z potęgi swojego pancerza Mega Armor.

Ocalałym Blood Ravens przewodzą dobrze znane postacie, dowódca Cyrus oraz główny bibliotekarz Jonah Orion, próbując uciec z ginącego okrętu. Gorgutz nie zamierza jednak odpuszczać i wydaje rozkaz skierowania ogromnego Ork Roka, czyli asteroidy zamienionej w prymitywną broń, prosto na powierzchnię planety. Co istotne, kampania Orków nie skupi się wyłącznie na nim, ponieważ na Kronusie działa już lokalny warboss, który nie ma zamiaru podporządkować się przybyszowi z kosmosu.

GramTV przedstawia:

Na premierę Warhammer 40,000: Dawn of War 4 zaoferuje cztery grywalne frakcje. Obok Orków pojawią się Space Marines z Zakonu Blood Ravens, Necroni oraz Adeptus Mechanicus. Twórcy wcześniej wyjaśnili, że siły Chaosu trafią do gry dopiero w ramach dodatków DLC. Data premiery wciąż nie została ujawniona, ale wiadomo, że strategia zmierza na PC i zadebiutuje w 2026 roku.

Źródło:https://sea.ign.com/warhammer-40000-dawn-of-war-iv/237217/preview/warhammer-40000-dawn-of-war-4-shows-off-ork-faction-in-new-cgi-trailer-ign-first

Tagi:

News
zwiastun
Deep Silver
strategia
RTS
Warhammer 40,000
KING Art Games
King Art
strategia czasu rzeczywistego
Warhammer 40,000: Dawn of War IV
Warhammer 40,000: Dawn of War 4
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

