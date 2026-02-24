Nowe RPG na zasadach Dungeons & Dragons ujawnia pięć rzeczy, które robi lepiej od poprzedniczki. Fani mogą liczyć na sporo nowości

To będzie o wiele większy projekt niż pierwsza część.

Tactical Adventures przypomina o Solasta 2 i prezentuje nowy zwiastun, który skupia się na najważniejszych zmianach względem pierwszej części taktycznego RPG-a. Materiał pokazuje pięć kluczowych ulepszeń, a także jedną dodatkową funkcję, na którą czekali fani systemu Dungeons & Dragons. Solasta 2 – pięć powodów, dla których nowa część będzie lepsza od poprzedniczki Pierwszą istotną nowością jest zupełnie nowa obsada aktorów głosowych. W Solasta 2 usłyszymy między innymi Ellen Thomas, Amelię Tyler (narratorka w Baldur’s Gate 3), Devorę Wilde oraz Bena Starra. Twórcy podkreślają, że większy nacisk na dubbing i charakter postaci ma pomóc w budowaniu bardziej angażującej historii oraz wyrazistszych bohaterów.

Drugą dużą zmianą jest oprawa wizualna, która powstała dzięki wykorzystaniu Unreal Engine 5. Nowa technologia pozwoliła poprawić oświetlenie, zwiększyć szczegółowość otoczenia oraz dopracować modele postaci, co ma przełożyć się na bardziej wiarygodny i klimatyczny świat gry. Oświetlenie jest niesamowite, otoczenie bardziej wciągające, a szczególną uwagę poświęciliśmy modelom postaci. Tym razem nawet koboldy wyglądają dobrze – twierdzą deweloperzy. Trzecim filarem rozwoju jest zastosowanie zasad Dungeons & Dragons z 2024 roku. Choć na pierwszy rzut oka przypominają one edycję z 2014 roku, wprowadzono nowe elementy, w tym system Weapon Masteries, który zwiększa różnorodność stylów walki i rozwija możliwości klas walczących, takich jak wojownik czy barbarzyńca. Czwarta zmiana dotyczy skali świata oraz swobody eksploracji. Nowa mapa świata pozwoli graczom podróżować bez większych ograniczeń, odkrywać wydarzenia fabularne, spotykać nowych bohaterów i znajdować ukryte nagrody. Twórcy obiecują również więcej naturalnie odkrywanych momentów fabularnych. Piąte ulepszenie koncentruje się na narracji, która teraz silniej uwzględnia obecność postaci gracza. Decyzje mają realnie wpływać na przebieg historii, a w rozmowach może brać udział cała drużyna, co zwiększa znaczenie wyborów i interakcji. Na koniec zwiastuna potwierdzono także obecność wieloklasowości. Oznacza to, że bohater nie jest na stałe przypisany do jednej klasy i po spełnieniu wymagań atrybutów może rozwijać się w innych kierunkach, na przykład wojownik może zdobyć poziomy paladyna i uzyskać dostęp do magii leczenia.

Warto również przypomnieć, że Solasta 2 wykorzysta takżę mechanikę Ready Action, której zabrakło m.in. w Baldur’s Gate 3. Pożądana przez fanów funkcja pozwala na przygotowanie akcji z wyprzedzeniem. Twórcy podkreślają również, że znajomość poprzedniej części ani systemu Dungeons & Dragons nie jest konieczna, aby dobrze bawić się w Solasta 2: Nie trzeba mieć żadnego doświadczenia z Solasta ani z Dungeons & Dragons, aby cieszyć się tą grą – podkreślają twórcy. Solasta 2 zapowiedziano w grudniu 2024 roku. Początkowo produkcja miała trafić do wczesnego dostępu wcześniej, jednak premierę przesunięto na tegoroczną wiosnę. Gra opowie zupełnie nową historię, rozgrywającą się dekady po wydarzeniach z Solasta: Crown of the Magister, choć akcja ponownie przeniesie graczy do świata Neokos. Studio Tactical Adventures planuje, aby Solasta 2 spędziła we wczesnym dostępie około roku. Ostateczna długość tego etapu ma zależeć od liczby poprawek oraz sugestii społeczności, które twórcy zdecydują się wprowadzić przed premierą wersji 1.0. Przypomnijmy, że Solasta 2 zadebiutuje we wczesnym dostępie już 12 marca na Steamie.

