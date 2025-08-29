Warhammer 40,000: Dawn of War 4 w nowych szczegółach. Jedna z najpopularniejszych frakcji nie znajdzie się w grze na premierę

Fani tej frakcji będą musieli obejść się smakiem.

Niewielu wierzyło, że Warhammer 40,000: Dawn of War 4 kiedykolwiek powstanie. Nawet dziennikarze, którzy wcześniej donosili o rozmowach Relic z Games Workshop, byli zaskoczeni. Gdy zapowiedziano Dawn of War Remastered, wydawało się, że ewentualna kontynuacja zostanie odłożona na długie lata. Tymczasem podczas tegorocznego gamescomu nie tylko zapowiedziano grę, ale także pokazano pierwsze fragmenty rozgrywki. Na targach produkcję można było samemu sprawdzić, a jej twórcy zdradzają, jakie armie trafią na premierę do pełnej wersji. Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – bez frakcji Chaos na premierę Na premierę produkcji pojawią się cztery grywalne frakcje: Space Marines, Necroni, Orkowie oraz Adeptus Mechanicus. Fani otrzymają jednak również dodatkowe smaczki. Astra Militarum pojawi się jedynie w ramach samouczka i nie będzie dostępna w pełnej rozgrywce. Z kolei Adeptus Mechanicus dostaje wyjątkowe wzmocnienie w postaci możliwości budowania Imperial Knights, co od razu poszerza wachlarz taktycznych możliwości tej armii.

Na potrzeby gry twórcy musieli dokonać trudnych wyborów spośród wielu ikonicznych frakcji uniwersum Warhammera 40k. Jan Theysen, dyrektor kreatywny projektu, przyznał: To jest gra z serii Dawn of War. Dlatego musieliśmy umieścić Blood Ravens. Orków również nie mogło zabraknąć, szczególnie jeśli chcieliśmy wrócić do ducha pierwszej części Dawn of War. W przypadku Necronów decyzja miała także wymiar symboliczny. Jak zdradził Theysen, były one długo oczekiwane przez graczy: Chcieliśmy zrobić coś miłego dla społeczności. Necroni byli w pewnym sensie obiecani przy Dawn of War 3, ale nigdy się tam nie pojawili. Największym zaskoczeniem jest jednak obecność Adeptus Mechanicus, frakcji, której wcześniej w serii nie było w żadnej grze z serii Dawn of War. Theysen wyjaśniał inspiracje następująco: Rozważaliśmy inne frakcje, które nigdy nie były częścią Dawn of War. Do tego dochodzi fakt, że mechy z Iron Harvest miały wiele wspólnego z estetyką Mechanicus, więc było to dla nas czymś naturalnym.

Nie obyło się też bez pytań o brak Chaosu, który dla wielu fanów jest nieodłącznym elementem opowieści w uniwersum W40k. Twórcy są świadomi oczekiwań, ale nie chcieli umieszczać tej frakcji w grze w formie dodatku bez większej narracyjnej roli. Mieliśmy wrażenie, że Chaos potrzebuje więcej przestrzeni, powinien być czymś większym. Nie chcieliśmy podejścia: „a przy okazji dodaliśmy też Chaos”. Skupmy się teraz na historii o zagrożeniu ze strony xenos. A kto wie, może w przyszłości zrobimy coś podobnego z Chaosem – wyjaśniał Theysen. Zarówno Theysen, jak i starszy projektant gry Elliott Verbiest, nie ukrywają, że pierwowzór był dla nich punktem odniesienia. Jak przyznali, oryginalne Dawn of War było dla zespołu „gwiazdą przewodnią” podczas całego procesu tworzenia. Perspektywa przyszłości to oczywiście także DLC. Najwięcej szans ma Astra Militarum, które już posiada swoje miejsce w kodzie gry, a tuż za nim prawdopodobnie pojawi się Chaos. Nie brakuje również spekulacji o mniej oczywistych frakcjach jak Aeldari Exodites, choć na razie to jedynie marzenia najbardziej zagorzałych kolekcjonerów figurek. Premiera Warhammera 40,000: Dawn of War 4 została zaplanowana na przyszły rok. Tytuł zadebiutuje wyłącznie na komputerach osobistych. Warhammer 40K Dawn of War IV - wrażenia z Gamescomu... i to pozytywne!

