Zaloguj się lub Zarejestruj

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 w pierwszym zwiastunie. Seria RTS powraca po latach

Mikołaj Berlik
2025/08/19 20:51
6
1

Zapowiedź gry na Opening Night Live.

Legendarny cykl strategii czasu rzeczywistego powraca. Warhammer 40,000: Dawn of War 4 zostało oficjalnie zapowiedziane, a premiera gry odbędzie się w 2026 roku.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4
Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – powrót do korzeni serii

Nową odsłonę przygotowuje KING Art Games, studio znane z Iron Harvest. Twórcy zapowiadają, że Dawn of War 4 będzie powrotem do klasycznych fundamentów serii, stawiając na budowanie baz operacyjnych, rozwijanie armii oraz prowadzenie brutalnych bitew w uniwersum Warhammera 40,000. Jednocześnie gra ma otrzymać nowoczesne rozwiązania oraz ulepszoną oprawę wizualną, by sprostać współczesnym oczekiwaniom.

Dawn of War 4 ma być odpowiedzią na prośby fanów, którzy od lat domagali się kontynuacji serii. Produkcja zaoferuje kampanię fabularną, tryb multiplayer oraz różnorodne frakcje, choć szczegóły na ich temat zostaną ujawnione w najbliższych miesiącach. KING Art Games podkreśla, że ambicją studia jest oddanie ducha oryginalnych części przy jednoczesnym wprowadzeniu świeżych mechanik.

GramTV przedstawia:

Premiera Warhammer 40,000: Dawn of War 4 została zaplanowana na 2026 rok wyłącznie na PC. Powrót jednej z najważniejszych strategii czasu rzeczywistego może okazać się jednym z największych wydarzeń w gatunku w nadchodzących latach.

Tagi:

News
zwiastun
gamescom
zapowiedź
Warhammer 40,000
Warhammer
Opening Night Live
Mikołaj Berlik
Komentarze
6
MisticGohan_MODED
Gramowicz
Dzisiaj 21:53

Jedziemy :]

FromSky
Gramowicz
Dzisiaj 21:49

Wygląda jakby to była izometryczna gra 2d w starym stylu tylko ładniejsza, modele jednostek za to najbardziej przypominają figurki a interaface serie Total war. Czyli tradycyjnie co część to całkowicie inna

Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 21:30
wolff01 napisał:

No i fajno. Spoko też że pokazali gameplay - bo wygląda że wracają do korzeni czyli jedynki. Będzie grane.

Ale... tylko 3 frakcje? No chyba, że jeszcze Adeptus Mechanicus sądząc po key art.

Może nie chcą przesadzać na start. Jest też szansa, że kolejne frakcje będą w DLC, tak jak to było w dodatku do Iron Harvest, gdy dali Amerykanów. 




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112