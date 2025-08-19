Warhammer 40,000: Dawn of War 4 w pierwszym zwiastunie. Seria RTS powraca po latach

Zapowiedź gry na Opening Night Live.

Legendarny cykl strategii czasu rzeczywistego powraca. Warhammer 40,000: Dawn of War 4 zostało oficjalnie zapowiedziane, a premiera gry odbędzie się w 2026 roku. Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – powrót do korzeni serii Nową odsłonę przygotowuje KING Art Games, studio znane z Iron Harvest. Twórcy zapowiadają, że Dawn of War 4 będzie powrotem do klasycznych fundamentów serii, stawiając na budowanie baz operacyjnych, rozwijanie armii oraz prowadzenie brutalnych bitew w uniwersum Warhammera 40,000. Jednocześnie gra ma otrzymać nowoczesne rozwiązania oraz ulepszoną oprawę wizualną, by sprostać współczesnym oczekiwaniom.

Dawn of War 4 ma być odpowiedzią na prośby fanów, którzy od lat domagali się kontynuacji serii. Produkcja zaoferuje kampanię fabularną, tryb multiplayer oraz różnorodne frakcje, choć szczegóły na ich temat zostaną ujawnione w najbliższych miesiącach. KING Art Games podkreśla, że ambicją studia jest oddanie ducha oryginalnych części przy jednoczesnym wprowadzeniu świeżych mechanik.

Premiera Warhammer 40,000: Dawn of War 4 została zaplanowana na 2026 rok wyłącznie na PC. Powrót jednej z najważniejszych strategii czasu rzeczywistego może okazać się jednym z największych wydarzeń w gatunku w nadchodzących latach.