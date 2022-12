Warhammer 40,000: Darktide – nowa zawartość już dostępna

Mamy dobre wieści dla graczy Warhammer 40,000: Darktide. Na serwery wjechała już najnowsza aktualizacja, a wraz z nią garstka świeżej zawartości. Deweloperzy zapewniają również, że poprawiono sporo błędów oraz popracowano nad optymalizacją.

Warhammer 40,000: Darktide – The Signal

Aktualizację zatytułowano The Signal, a największą jej atrakcją wydaje się być udostępnienie nowej mapy, za sprawą której przeniesiemy się do Comms-plex. Naszym głównym zadaniem będzie dotarcie na dach L-19-24 Archivum i nadanie stamtąd wiadomości do naszych sprzymierzeńców. Ponadto dodane zostały dwie nowe bronie: The Indignatus Mk IVe Crusher dla klasy Zealot i The Achlys Mk I Power Maul dla klasy Ogryn. Więcej informacji na temat aktualizacji znajdziecie na blogu twórców.



Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Darktide zadebiutowało na PC 30 listopada, a gra jest dostępna w ramach abonamentu Game Pass. Tytuł w przyszłym roku pojawi się również na konsolach Xbox. Poniżej znajdziecie najciekawsze artykuły powiązane z najnowszą produkcją studia Fatshark. Chętnie posłuchamy również o Waszych wrażeniach z rozgrywki.