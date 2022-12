Chcesz odpalić Warhammer 40,000: Darktide na gorszym PC? Jest na to łatwy sposób

Premiera Warhammer 40,000: Darktide już za nami. Zarówno twórcy, jak i sami gracze z pewnością spodziewali się lepszego przyjęcia. Na ten moment produkcja zbiera mieszane recenzje, a do perfekcji z pewnością jej daleko. Wszystko za sprawą błędów i niedopracowań, które dają się we znaki na wielu płaszczyznach. Poprawek doczekamy się wraz z kolejnymi aktualizacjami, które powinny ustabilizować działanie gry. Istnieje też szansa na to, że twórcom uda się popracować nad optymalizacją, co w pewnością ucieszy posiadaczy słabszych maszyn. A jeśli nie chcecie czekać na kolejne patche, to śpieszymy z ciekawą propozycją.

Warhammer 40,000: Darktide może działać na słabszych komputerach

Graczom posiadającym słabsze maszyny z pomocą przychodzi modder o nicku yakuzadeso, a jego pracę znajdziecie na portalu nexusmods.com. Stworzył on bowiem modyfikację, która pozwoli Wam odpalić Warhammer 40,000: Darktide na komputerach żartobliwie określanych mianem ziemniaka.



Mod dostępny jest w 3 wersjach w zależności od tego, na jakie ustępstwa graficzne jesteście gotowi. Musicie być jednak świadomi, że jeśli skorzystacie z pełnego pakietu, to gra nie będzie wyglądała zbyt atrakcyjne. Wszystko w myśl zasady – coś za coś.



Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40K: Darktide zadebiutowało na rynku 30 listopada, na ten moment wyłącznie na PC. Warto wspomnieć, że produkcja jest dostępna w usłudze Xbox Game Pass.