Darktide wyśmiewany przez graczy. Twórcy zareagowali na krytykę mikrotransakcji

Gracze zaczęli zarzucać twórcom chciwość, którzy celowo ustawili takie progi monet oraz cen paczek skórek, aby zarobić jak najwięcej. Menadżer społeczności posługujący się pseudonimem Hedge, poinformował na Discordzie, że studio pracuje już nad dodaniem kolejnego progu z wirtualnymi monetami, ale gracze będą musieli trochę poczekać, gdyż jest to „niezmiernie skomplikowana” funkcja.

Nie mamy zamiaru milczeć odnośnie wirtualnej waluty. Prawdę mówiąc jesteś pierwszą osobą, która zapytała o tę kwestię. Mamy nadzieję dodać funkcję „kup to, co potrzebujesz”, ale to niezmiernie skomplikowane, więc nie trafi do gry zbyt szybko.