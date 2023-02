Wanted: Dead na premierowym trailerze

Premiera Wanted: Dead już jutro, a osoby stawiające w grach na akcję powinny nieco bliżej przyjrzeć się temu tytułowi. Z okazji debiutu twórcy z Soleil przygotowali specjalny trailer, na którym ponownie prezentują swoją najnowszą produkcję. Pełne akcji wideo znajdziecie poniżej.

Wanted: Dead – trailer premierowy

Ekipa Soleil dość chętnie pokazywała swoją grę przed premierą. Z niedawno zaprezentowanego materiału mogliśmy dowiedzieć się nieco więcej na temat świata gry i kompanów, którzy będą nam towarzyszyć podczas misji. Osobnego wideo doczekali się również główni antagoniści oraz ich poplecznicy. Wanted: Dead zapowiada się naprawdę dobrze, chociaż obawiam się, że gra może przepaść w zalewie premier.



Twórcy określają Soleil mianem połączenia slashera i shootera. Taki miks ma sprawić, że gra będzie wręcz naładowana akcją. Główną protagonistką jest porucznik Hannah Stone i to właśnie jej historię przyjdzie nam poznawać. Bohaterka jest członkinią elitarnego oddziału znanego jako Zombie Unit.



W kampanii fabularnej zostaniemy wysłani na niezwykle niebezpieczną misję. Akcja gry rozgrywa się w dystopijnej wizji Hong Kongu, którym rządzą ogromne korporacje. Twórcy obiecują opowieść w cyberpunkowym stylu. W opisie zamieszczonym na Steam możemy również wyczytać, że produkcja będzie listem miłosnym skierowanym do szóstej generacji konsol.



Na koniec przypomnijmy, że premiera Wanted: Dead zaplanowana została na 14 lutego 2023 roku. Gra będzie dostępna dla posiadaczy PC oraz konsol PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.