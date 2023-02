Wanted: Dead – bossowie i przeciwnicy na nowym materiale

W styczniu mogliśmy zobaczyć, jak bezwzględna porucznik Hannah Stone będzie radzić sobie z wykańczaniem przeciwników przy pomocy efektownych finisherów. Twórcy ze studia Soleil oddali w ręce graczy kolejne wideo. Najnowszy materiał poświęcony jest wrogom, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w trakcie zabawy.

Wanted: Dead – jak wyglądać będzie walka z bossami?

Wideo skupia się na prezentacji przeciwników i bossów. Twórcy opowiadają o różnorodności walk. Podczas zabawy będziemy musieli dostosować swój styl rozgrywki do konkretnej grupy rywali. Oczywiście, w Wanted: Dead nie zabraknie interesujących bossów. Jak możemy zobaczyć na zaprezentowanym wideo, zmierzymy się nawet z kroczącym czołgiem.



Twórcy określają swoją produkcję jako hybrydę slashera i shootera. Gracz wcieli się w postać hongkońskiej policjantki o imieniu Hannah Ston. Przynależy ona do specjalnego oddziału nazywanego Zombie Unit. Tym razem zostaniemy wysłani na misję odkrycia korporacyjnego spisku. Akcja gry rozgrywa się w dystopijnej wizji Hong Kongu.



Na koniec przypomnijmy, że Wanted: Dead zadebiutuje na rynku 14 lutego 2023 roku. Gra dostępna będzie na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.