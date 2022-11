Walka w Wo Long: Fallen Dynasty walka będzie bardziej dynamiczna niż w Nioh

Na początku bieżącego miesiąca mieliśmy okazję obejrzeć obszerny gameplay z Wo Long: Fallen Dynasty. Nieco wcześniej natomiast deweloperzy z Team Ninja ujawnili dokładną datę premiery gry. Tymczasem twórcy postanowili podzielić się kolejnymi szczegółami na temat wspomnianej produkcji, a z ich wypowiedzi dowiadujemy się, że walka w Wo Long: Fallen Dynasty będzie bardziej dynamiczna, niż miało to miejsce w przypadku serii Nioh.

W Wo Long: Fallen Dynasty starcia z oponentami będą miały „zupełnie inny ton” niż w serii Nioh

Fumihiko Yasuda oraz Masaaki Yamagiwa, czyli odpowiednio reżyser oraz producent Wo Long: Fallen Dynasty, podkreślili w rozmowie z magazynem PLAY, że system walki wspomnianej produkcji inspirowany jest chińskimi sztukami walki. Yasuda podkreśla, że są one „bardziej swobodne i eleganckie” niż styl walki samurajów. Dlatego też starcia z przeciwnikami w nadchodzącej grze Team Ninja będą miały „zupełnie inny ton”.



Już jakiś czas temu poinformowano również, że w Wo Long: Fallen Dynasty nie uświadczymy paska wytrzymałości, który powinien być świetnie znany zarówno wszystkim fanom serii Nioh, jak i miłośnikom gatunku soulslike. Deweloperzy zaznaczali wówczas, że pozbycie się wspomnianego elementu pozwoli graczom podchodzić do walk w nieco bardziej agresywny sposób.



Na koniec przypomnijmy, że Wo Long: Fallen Dynasty zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Premiera 3 marca 2023 roku. Warto także pamiętać, że w dniu swojego debiutu produkcja studia Team Ninja trafi również do usługi Xbox Game Pass.