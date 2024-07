W Xbox Game Pass mają wkrótce pojawić się trzy kolejne gry Activision Blizzard

„eXtas1s” spodziewa się, że kolejnymi grami Activsion Blizzard zmierzającymi do biblioteki Xbox Game Pass będą Spyro Reignited Trilogy oraz Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Leaker zapowiada, że obie produkcje mają trafić do usługi Microsoftu „wkrótce”. Informator nie ma jednak pewności, czy wspomniane tytuły zasilą abonament amerykańskiej firmy w tym samym miesiącu, co Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Na koniec warto dodać, że do Xbox Game Pass zmierza także Call of Duty: Black Ops 6. Nowa odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek zadebiutuje na rynku 25 października 2024 roku. Zgodnie z zapowiedziami tego samego dnia wspomniana produkcji trafi również do usługi Microsoftu.