Xbox Game Pass z lipcową ofertą. Plotki okazały się prawdziwe

Poznaliśmy pełną ofertę Xbox Game Pass na lipiec. Tym razem Microsoft przyszykował dla swoich klientów aż osiem tytułów, które pojawią się w pierwszej połowie bieżącego miesiąca. Najważniejszą z nowości jest Neon White, czyli jedna z najlepszych gier 2022 roku, która do tej pory pojawiła się na wszystkich wiodących platformach, poza Xboksem. Wkrótce to się zmieni i również zielony obóz będzie mógł sprawdzić ten tytuł. Plotki o pojawieniu się Neon White w Xbox Game Pass rozgrzały sieć w ostatnich dniach i jak widać, okazały się prawdziwe.

W ofercie Xbox Game Pass w lipcu znalazły się również takie gry, jak bijatyka Nickelodeon All-Star Brawl 2, przygodówka The Case of the Golden Idol, przygodowa gra z otwartym światem Tchia oraz powracające do biblioteki usługi Journey to the Savage Planet. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Xbox Game Pass – premiery na pierwszą połowę lipca 2024