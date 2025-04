The Last of Us Part 2 Remastered na PC zawiodło. Testerzy porównali wydanie do gry z PlayStation 5

Wczoraj odbyła się premiera The Last of Us Part 2 Remastered na PC. Tytuł zebrał na Steamie bardzo pozytywne oceny w postaci 90 procent pozytywnych recenzji. Niestety nie wszyscy są zadowoleni z pracy wykonanej przez Naughty Dog, a niedociągnięcia oraz inne problemy mieliśmy okazję zobaczyć w porównaniu z wersją z PlayStation 5.

The Last of Us Part 2 Remastered - porównanie kwestii technicznych

Redakcja popularnego Digital Foundry stwierdziła, że The Last of Us Part 2 Remastered na pecetach zostało lepiej wykonane od The Last of Us Part 1 Remastered, ponieważ nie występują tam bardzo poważne problemy. Deweloperzy mogli jednak lepiej poradzić sobie z zadaniem przeniesienia gry na pecety. Wymagania sprzętowe są wysokie, co może stanowić problem dla wielu osób. Tym razem nie mamy styczności z długą kompilacją shaderów, lecz jest to rozdzielone na dwa sposoby: krótki czas ładowania na początku, a następnie proces dzieje się w czasi rzeczywistym.