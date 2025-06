W The Outer Worlds 2 zagramy po polsku. Gracze znad Wisły mogą spać spokojnie

Jakiś czas temu informowaliśmy, że The Outer Worlds 2 nie otrzyma polskiej wersji językowej . Na szczęście – jak się okazuje – był to fałszywy alarm. Przedstawiciele Microsoftu podzielili się bowiem wiadomością, która z pewnością ucieszy wszystkich polskich graczy czekających na nową produkcję Obsidian Entertainment.

Na koniec warto przypomnieć, że The Outer Worlds 2 zadebiutuje na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 29 października 2025 roku. Gra w dniu swojej premiery trafi również w ręce abonentów PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat pierwszej części, to zapraszamy Was do lektury: Mały kociołek z klasykami – recenzja The Outer Worlds.