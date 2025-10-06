Zaloguj się lub Zarejestruj

Red Dead Redemption 2 powróci w ulepszonej wersji? Insider potwierdza istnienie projektu

Patrycja Pietrowska
2025/10/06 09:00
0
0

Aktualizacja na obecną generację konsol nabiera realnych kształtów.

Ostatnie doniesienia sugerują, że Red Dead Redemption 2 rzeczywiście może doczekać się aktualizacji dostosowanej do obecnej generacji konsol. Podobne informacje pojawiały się już wcześniej, gdy wykryto drobną zmianę na Steamie. W obliczu opóźnienia premiery Grand Theft Auto 6 do 2026 roku, wydaje się, że Rockstar miałby idealną okazję, by ogłosić i udostępnić ulepszoną edycję Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 z aktualizacją na nowe konsole? Insider potwierdza plany Rockstara

Najnowsze, istotne potwierdzenie pochodzi od dobrze znanego insidera, NateTheHate, który za pośrednictwem platformy X ogłosił, że pogłoski o patchu na obecną generację konsol dla RDR2 oraz o porcie na Nintendo Switch 2, są prawdziwe i że te projekty „istnieją”. Chociaż informator nie podał żadnych szczegółów dotyczących możliwego terminu premiery, jego oświadczenie wzmacnia wcześniejsze spekulacje, które krążyły już od dłuższego czasu.

NateTheHate już w czerwcu informował, że Red Dead Redemption 2 dostanie aktualizację dostosowującą grę do możliwości konsol obecnej generacji. Wtedy insider wskazywał, że potencjalnym terminem premiery będzie okres późnego lata lub wczesnej jesieni.

GramTV przedstawia:

Najbardziej intrygującym i świeżym dowodem jest wspomniana na początku wiadomości zmiana oficjalnego opisu Red Dead Redemption 2 na platformie Steam. Rockstar Games zaktualizowało opis, usuwając z niego wszystkie wzmianki o licznych nagrodach, które gra zdobyła, i zastępując je ogólnym, prostym streszczeniem.

Arthur Morgan i gang van der Lindego są zmuszeni uciekać. Na plecach czują oddechy agentów federalnych i najlepszych łowców nagród, więc muszą napadać, kraść i walczyć z całych sił, aby przetrwać w surowym świecie w sercu Ameryki.

Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://www.thegamer.com/red-dead-redemption-2-rdr2-rockstar-games-remaster-rumors-existence/

Tagi:

News
plotka
Rockstar
Rockstar Games
Red Dead Redemption 2
western
Insider
spekulacje
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112