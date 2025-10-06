Red Dead Redemption 2 powróci w ulepszonej wersji? Insider potwierdza istnienie projektu

Ostatnie doniesienia sugerują, że Red Dead Redemption 2 rzeczywiście może doczekać się aktualizacji dostosowanej do obecnej generacji konsol. Podobne informacje pojawiały się już wcześniej, gdy wykryto drobną zmianę na Steamie. W obliczu opóźnienia premiery Grand Theft Auto 6 do 2026 roku, wydaje się, że Rockstar miałby idealną okazję, by ogłosić i udostępnić ulepszoną edycję Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2 z aktualizacją na nowe konsole? Insider potwierdza plany Rockstara

Najnowsze, istotne potwierdzenie pochodzi od dobrze znanego insidera, NateTheHate, który za pośrednictwem platformy X ogłosił, że pogłoski o patchu na obecną generację konsol dla RDR2 oraz o porcie na Nintendo Switch 2, są prawdziwe i że te projekty „istnieją”. Chociaż informator nie podał żadnych szczegółów dotyczących możliwego terminu premiery, jego oświadczenie wzmacnia wcześniejsze spekulacje, które krążyły już od dłuższego czasu.