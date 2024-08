Ranking wszystkich filmów z serii Obcy. Sprawdź, na którym miejscu jest Obcy: Romulus

Obcy: Romulus triumfuje w kinach, zbiera także bardzo dobre recenzje, zarówno krytyków, jak i widzów. To bardzo dobry moment, by raz jeszcze przyjrzeć się całej serii filmów o zabójczym ksenomorfie i wydobyć z niej to co najlepsze i to co najgorsze.

Jedno muszę zaznaczyć na wstępie - jako że jestem oddanym fanem cyklu bardzo trudno było mi różnicować filmy w sposób jakościowy. W każdym z nich zauważam coś, co jest ciekawe, ujmujące i oryginalne na tle reszty tytułów. Zadecydowały zatem niuanse. Niewykluczone jednak, że ponowne seanse zmienią moją optykę, a filmy zamienią się miejscami. Podium wydaje mi się jednak trudne do ruszenia.

Obcy: Przymierze

Pamiętam, że tuż po premierze filmu byłem zachwycony. Bo otrzymałem w końcu Obcego w Obcym. Z perspektywy czasu wydaje mi się jednak, że Ridley Scott chciał chwycić dwie sroki za ogon, co nie skończyło się dobrze. Po pierwsze, choć stylistycznie kontynuowana jest droga wypracowana przez Prometeusza, tutaj razi nieco fakt, że technologia przed Nostromo, wydaje się bardziej zaawansowana, ale traktuje to jako drobiazg. Gorzej, że odbija się to na prezentacji Obcego, który przy udziale realistycznego światłocienia zostaje tu pozbawiony choćby krzty tajemnicy. Największą wadą tej odsłony jest jednak to, że jest chwiejna w tonacji. Raz kierując się w stronę filozoficznej rozprawy, drugi raz w stronę bardzo intensywnego horroru. Te elementy nie zostały ze sobą wiarygodnie połączone, a na domiar złego, mamy w filmie do czynienia z istnym festiwalem idiotycznych zachowań postaci, co rusz potykających się o własne nogi. Dość powiedzieć, że całego tego lądowania na nieznanej planecie nie powinno być, jeśli załoga statku składa się głównie z małżeństw i par, które w razie jakiegokolwiek zagrożenia będą zachowywać się w sposób dalece nieracjonalny. Niemniej jednak, to solidne widowisko, odważnie i ze swadą poprowadzone, które jednak w toku prowadzonej narracji nieco gubi pierwotny sens, o wiele większą uwagę poświęcając sztucznej inteligencji niż niezbadanym, żywym organizmom.

Obcy: Przebudzenie

Niuanse zadecydowały, że mimo wszystko postanowiłem "nagrodzić" tę odsłonę tym, że nie otwiera ona tego zestawienia, co wiązałoby się z uznaniem jej jako najgorszej ze wszystkich, jakie dotychczas w serii powstały. Nie jest najgorsza, choć powszechnie bardzo wygodnie jest tym mianem określać właśnie Przebudzenie. Owszem, koncept naciągnięto tu do granic możliwości, za sprawą wskrzeszenia głównej postaci. Jest to jednak film, który od samego początku ma w sobie to, co brakuje w prequelach autorstwa Ridleya Scotta. Mam na myśli konsekwencję, upór, ale też dystans. Przebudzenie wyszło z głowy Jean-Pierre Jeuneta, francuskiego wirtuoza, który wymyślił sobie, że tym razem na Obcego spojrzymy z lekkim przymrużeniem oka. Czwarta odsłona jest przez to wyraźnie groteskowa, stylistycznie prezentuje coś, co wcześniej widzieliśmy chociażby w Mieście zaginionych dzieci tego samego reżysera (i także z udziałem Rona Perlmana i Dominique Piniona). Jest to także film, który nie boi się absurdalnych zagrań, tłumacząc je nierzadko czarnym jak smoła humorem. Wielu fanom ta radykalna zmiana tonacji nie przypadła do gustu. Trudno się dziwić. Według mnie jest to cecha, która sprawia, że Przebudzenie jest przynajmniej charakterystyczne. A Sigourney Weaver nawet sklonowana i z bandą świrów u boku, jest wciąż bardziej charyzmatyczna od każdej kolejnej swojej następczyni.