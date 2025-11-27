28 lat temu powstała najgorsza odsłona słynnej serii science fiction. Dziś pamięta się głównie fatalne zakończenie

Ten film na długie lata zamknął serię Obcy. Nowym otwarciem był dopiero Prometeusz z 2012.

Choć Ellen Ripley jest uznawana za jedną z najważniejszych bohaterek w historii kina science fiction, jej wątek fabularny został zamknięty w sposób kompletny już w Obcym 3. Bohaterka przeszła drogę od pracowniczki wielkiej korporacji, przez uczestniczkę misji ratunkowej w Obcym – Decydującym starciu, aż po poświęcenie własnego życia, aby zakończyć historię ksenomorfów. Mimo to w 1997 roku powstał kolejny film – Obcy: Przebudzenie, który miał ambitnie rozszerzyć mitologię serii. Ostatecznie jednak produkcja okazała się jedną z najmniej udanych odsłon cyklu. Obcy: Przebudzenie – oryginalny czy groteskowy? Jak przypomina ComicBook.com, od samego początku powrót Ripley budził wątpliwości, bo widz nie otrzymał tej samej bohaterki, którą znał z poprzednich części. Zamiast tego w Przebudzeniu pojawia się jej klon – Ripley 8 – przedstawiony przez Sigourney Weaver jako postać chłodna, zdystansowana i pozbawiona cech, z którymi publiczność mogła się wcześniej identyfikować. To już na starcie osłabia emocjonalny fundament historii. Film porusza także wątek etyki klonowania. Jedna z najsilniejszych scen to moment konfrontacji Ripley z wcześniejszymi, nieudanymi próbami jej „odtworzenia”. Poza tą sekwencją produkcja nie rozwija jednak tego motywu, mimo że mógł on stać się jednym z najważniejszych elementów całej fabuły.

Dopiero w dalszej kolejności pojawia się wątek androida Annalee Call (Winona Ryder), przedstawicielki zakazanej generacji autonomicznych syntetyków. Ten motyw mógł wnieść do serii ciekawą perspektywę, ale film wykorzystuje go jedynie marginalnie, sygnalizując potencjał, którego ostatecznie nie rozwija.

Najbardziej kontrowersyjna pozostaje jednak finałowa część filmu, w której pojawia się Noworodek – hybryda ludzkiego i ksenomorficznego DNA. Choć projekt potwora miał być przerażający, jego humanoidalna twarz i sposób przedstawienia sprawiły, że wielu widzów odebrało go jako niezamierzenie groteskowy. Jednocześnie zakończenie filmu – uznawane za jedno z najsmutniejszych i najbardziej niepokojących w serii – bywa często jedynym elementem, który pozostał w pamięci widzów. Obcy: Przebudzenie najpierw odchodzi od klasycznej stylistyki horroru science fiction na rzecz dynamicznej akcji wspieranej efektami specjalnymi, by w trzecim akcie niespodziewanie skręcić w stronę groteskowego body horroru. Reżyser Jean-Pierre Jeunet zaszczepił w serii swój charakterystyczny, nieco przerysowany styl wizualny, znany z wcześniejszych filmów, ale nie zawsze współgra on z tonem uniwersum Obcego. Efekt jest taki, że momentami można mieć wrażenie, że wymiana ksenomorfów na zupełnie inne potwory niewiele zmieniłaby w odbiorze całej produkcji. Choć Obcy 3 w momencie premiery spotkał się z falą krytyki, dziś wielu fanów i komentatorów ocenia go znacznie przychylniej — zwłaszcza w porównaniu z Przebudzeniem. Czwarta część cyklu zapisała się jako film pełen interesujących pomysłów, które jednak w ostatecznym rozrachunku nie zdołały złożyć się na spójną i przekonującą całość.

