Zaloguj się lub Zarejestruj

Sigourney Weaver: Obcy 5 Neilla Blomkampa został anulowany przez zaborczego Ridleya Scotta

Jakub Piwoński
2025/11/11 15:30
0
0

Wszyscy się tego domyślali, ale po latach zostało to potwierdzone.

Jeszcze zanim powstał Obcy: Romulus i Obcy: Ziemia, ba, jeszcze zanim powstał Prometeusz i Przymierze, w planach był tajemniczy projekt Obcy 5, który miał reżyserować twórca Dystryktu 9. Sigourney Weaver ujawniła, że planowany film w reżyserii Neilla Blomkampa nie powstał z powodu postawy Ridleya Scotta, który – jak to ujęła aktorka – stał się „zaborczy” wobec serii.

Weaver i Scott na planie Obcego
Weaver i Scott na planie Obcego

Ridley Scott “zabił” Obcego 5 i zajął się tworzeniem Prometeusza

Przeżyjmy to jeszcze raz. Blomkamp, który lata temu był na fali za sprawą ogromnego sukcesu (artystycznego i kasowego) Dystryktu 9, był bardzo blisko realizacji projektu. Działo się to blisko dekadę temu. Do sieci trafiły nawet szkice koncepcyjne, które rozbudziły ogromne oczekiwania fanów. Film miał być bezpośrednią kontynuacją Obcego 2 i przywrócić postacie Ripley oraz Newt. Co ciekawe, fabuła miała ignorować Obcego 3.

Podczas sesji pytań i odpowiedzi w Cinémathèque Française w Paryżu, Weaver przyznała, że wszystko legło w gruzach, gdy Ridley Scott zdecydował się przejąć pełną kontrolę nad marką i skupić na prequelach:

Tak, myślę, że jak wielu z nas, byłam wielką fanką Neilla. Jego pomysł na powrót Ripley i Newt był wspaniały. Niestety, to właśnie wtedy Ridley Scott postanowił być bardzo zaborczy wobec serii i skupił się na prequelach. To była katastrofa dla projektu – powiedziała aktorka.

Po tej decyzji studio 20th Century Fox zrezygnowało z pomysłu Blomkampa, wybierając kierunek wyznaczony przez Scotta i jego filmy Prometeusz (2012) oraz Obcy: Przymierze (2017).

GramTV przedstawia:

Neill Blomkamp do dziś niechętnie wraca do tematu Obcego 5. W wywiadzie z 2023 roku dla Uproxx, promując film Gran Turismo, zareagował na pytanie o porzucony projekt wyjątkowo chłodno, mówiąc:

Trudno określić, jak mało obchodzi mnie, co się stanie z Obcym.

Od sukcesu Dystryktu 9 kariera Blomkampa była pełna wzlotów i upadków. Jego kolejne filmy – Elizjum, Chappie czy wspomniane Gran Turismo – spotkały się z mieszanymi opiniami krytyków. Jak zauważa Weaver, utrata Obcego 5 była „katastrofą” nie tylko dla reżysera, ale i dla fanów serii, którzy wciąż z nostalgią wspominają niedoszły projekt.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/10/neill-blomkamps-alien-5-was-canned-because-ridley-scott-got-possessive-sigourney-weaver-says

Tagi:

Popkultura
science fiction
Obcy
Alien
Neill Blomkamp
Ridley Scott
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112