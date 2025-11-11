Sigourney Weaver: Obcy 5 Neilla Blomkampa został anulowany przez zaborczego Ridleya Scotta

Wszyscy się tego domyślali, ale po latach zostało to potwierdzone.

Jeszcze zanim powstał Obcy: Romulus i Obcy: Ziemia, ba, jeszcze zanim powstał Prometeusz i Przymierze, w planach był tajemniczy projekt Obcy 5, który miał reżyserować twórca Dystryktu 9. Sigourney Weaver ujawniła, że planowany film w reżyserii Neilla Blomkampa nie powstał z powodu postawy Ridleya Scotta, który – jak to ujęła aktorka – stał się „zaborczy” wobec serii. Ridley Scott “zabił” Obcego 5 i zajął się tworzeniem Prometeusza Przeżyjmy to jeszcze raz. Blomkamp, który lata temu był na fali za sprawą ogromnego sukcesu (artystycznego i kasowego) Dystryktu 9, był bardzo blisko realizacji projektu. Działo się to blisko dekadę temu. Do sieci trafiły nawet szkice koncepcyjne, które rozbudziły ogromne oczekiwania fanów. Film miał być bezpośrednią kontynuacją Obcego 2 i przywrócić postacie Ripley oraz Newt. Co ciekawe, fabuła miała ignorować Obcego 3.

Podczas sesji pytań i odpowiedzi w Cinémathèque Française w Paryżu, Weaver przyznała, że wszystko legło w gruzach, gdy Ridley Scott zdecydował się przejąć pełną kontrolę nad marką i skupić na prequelach: Tak, myślę, że jak wielu z nas, byłam wielką fanką Neilla. Jego pomysł na powrót Ripley i Newt był wspaniały. Niestety, to właśnie wtedy Ridley Scott postanowił być bardzo zaborczy wobec serii i skupił się na prequelach. To była katastrofa dla projektu – powiedziała aktorka. Po tej decyzji studio 20th Century Fox zrezygnowało z pomysłu Blomkampa, wybierając kierunek wyznaczony przez Scotta i jego filmy Prometeusz (2012) oraz Obcy: Przymierze (2017).

Neill Blomkamp do dziś niechętnie wraca do tematu Obcego 5. W wywiadzie z 2023 roku dla Uproxx, promując film Gran Turismo, zareagował na pytanie o porzucony projekt wyjątkowo chłodno, mówiąc: Trudno określić, jak mało obchodzi mnie, co się stanie z Obcym. Od sukcesu Dystryktu 9 kariera Blomkampa była pełna wzlotów i upadków. Jego kolejne filmy – Elizjum, Chappie czy wspomniane Gran Turismo – spotkały się z mieszanymi opiniami krytyków. Jak zauważa Weaver, utrata Obcego 5 była „katastrofą” nie tylko dla reżysera, ale i dla fanów serii, którzy wciąż z nostalgią wspominają niedoszły projekt.

