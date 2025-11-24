Zaloguj się lub Zarejestruj

Prequel filmu Obcy: Romulus ujawnił śmierć pierwszego Ksenomorfa. To rozczarowało fanów serii

Radosław Krajewski
2025/11/24 12:30
Twórcy postanowili zaprezentować śmierć pierwszego obcego nie w filmach, ale w innym medium.

Fani Obcego od lat zastanawiali się, w jaki sposób twórcy filmu Obcy: Romulus wyjaśnią powrót kultowego potwora znanego jako XX121. Odpowiedź przyniósł komiksowy prequel, choć wielu czytelników żałuje, że w ogóle po niego sięgnął. Zamiast budować mit jednego z najbardziej ikonicznych stworów kina grozy, historia zaskakuje swoją prostotą i wywołuje spore poczucie niesmaku u miłośników serii.

Obcy
Obcy

Obcy: Romulus – komiksowy prequel rozczarował fanów sposobem zabicia oryginalnego Ksenomorfa

Komiks rozwija wydarzenia ukazane na początku filmu Obcy: Romulus i przedstawia kulisy tragedii na stacji Renaissance. Okazuje się, że to była marine o imieniu Hyla sprzeciwiła się decyzji korporacji Weyland-Yutani o przewiezieniu uśpionego Ksenomorfa na pokładzie. Jej desperacka próba pozbycia się zagrożenia doprowadziła jednak do odwrotnego efektu.

Stwór wybudził się i ruszył w krwawą misję, eliminując załogę jednej osoby po drugiej. Hyla wraz z androidem Rookiem próbowała powstrzymać XX121, co doprowadziło do finałowego starcia. W jego trakcie bohaterka zabiła potwora serią z karabinu Pulse Rifle. Wybuch kwaśnej krwi wywołał dekompresję i wyrzut Hyl i w przestrzeń kosmiczną.

Dla wielu odbiorców taki finał jest nie do przyjęcia. Pierwszy Ksenomorf uchodził za bezlitosnego łowcę, którego trudno zranić, a co dopiero zabić zwykłą serią z broni. W filmie Ridleya Scotta budził grozę właśnie dlatego, że wydawał się niemal niezniszczalny oraz kierował się inteligencją, która wyróżniała go na tle późniejszych monstrów z sequeli. Komiksowa wizja redukuje go do roli typowego bestialskiego potwora pozbawionego jakiejkolwiek tajemnicy.

Trudno nie odnieść wrażenia, że prequelowe wprowadzenie XX121 było tylko przynętą dla fanów. W filmie widzowie mogli spodziewać się powrotu legendarnej istoty, jednak już w połowie historii bohaterowie natykają się na jej martwe ciało. Komiks miał dopowiedzieć brakujący rozdział, lecz zrobił to w sposób, który tylko pogłębia rozczarowanie. Zamiast przywrócić dawną charyzmę potwora, twórcy pozbawili go resztek grozy.

Źródło:https://screenrant.com/alien-romulus-comic-prequel-original-xenomorph-death-lame-mad/

