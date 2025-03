W Tekkenie 8 pojawi się nowa arena Pac-Mana. Powrócą także dwie znane postacie

W krótce wystartuje drugi sezon w Tekkenie 8, a dokładniej 3 kwietnia 2025 roku. Pod koniec marca pojawi się z kolei DLC z pierwszą postacią, którą będzie nią Anna Williams. Drugi wojownik, który ma wrócić do gry jest jednak wciąż jest skrywany, ale wiemy że ma to być ktoś znany. W lecie tego samego roku, do gry trafi także arena Pac-Mana z okazji 45-lecia tej marki. Zimą pojawi się z kolei zupełnie nowa postać i kolejna arena do starć.

Nowa arena i postacie trafią do Tekkena 8 w drugim sezonie

Tekken 8 to popularna bijatyka, będąca jednym z najważniejszych przedstawicieli tego gatunku. Gameplay koncentruje się na dynamicznych pojedynkach jeden na jednego, które możemy toczyć przeciwko sztucznej inteligencji lub innym graczom. Jednym z ciekawszych elementów serii Tekken są jej postacie. Każda z nich ma swą historię, charakterystyczne cechy i wykorzystuje konkretny rodzaj sztuk walki. W najbliższym czasie roster bohaterów nieco się powiększy. Anna Williams idzie na pierwszy ogień, ale kto pojawi się po niej?