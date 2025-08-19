Onimusha: Way of the Sword wygląda świetnie. Nowy zwiastun z gamescom 2025

Na gamescom 2025 Opening Night Live nie mogło zabraknąć nadchodzących produkcji firmy Capcom. Japoński wydawca postanowił wykorzystać pokaz otwierający targi gamescom 2025 do przypomnienia graczom o nadchodzącej premierze Onimusha: Way of the Sword. W trakcie wspomnianego wydarzenia mieliśmy okazję zobaczyć kolejny zwiastun nowej odsłony serii Onimusha.

Onimusha: Way of the Sword na gamescom 2025. Capcom prezentuje kolejny zwiastun nowej odsłony serii

W najnowszym zwiastunie Onimusha: Way of the Sword nie zabrakło fragmentów rozgrywki. Zainteresowani mają więc kolejną okazję, by sprawdzić, jak wspomniana produkcja prezentuje się w akcji. Trzeba przyznać, że gra zapowiada się naprawdę świetnie i powinna spełnić oczekiwania fanów serii.