Onimusha: Way of the Sword wygląda świetnie. Nowy zwiastun z gamescom 2025

Mikołaj Ciesielski
2025/08/19 20:47
0

Capcom pokazał kolejne ujęcia z nowej odsłony serii Onimusha.

Na gamescom 2025 Opening Night Live nie mogło zabraknąć nadchodzących produkcji firmy Capcom. Japoński wydawca postanowił wykorzystać pokaz otwierający targi gamescom 2025 do przypomnienia graczom o nadchodzącej premierze Onimusha: Way of the Sword. W trakcie wspomnianego wydarzenia mieliśmy okazję zobaczyć kolejny zwiastun nowej odsłony serii Onimusha.

Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword

Onimusha: Way of the Sword na gamescom 2025. Capcom prezentuje kolejny zwiastun nowej odsłony serii

W najnowszym zwiastunie Onimusha: Way of the Sword nie zabrakło fragmentów rozgrywki. Zainteresowani mają więc kolejną okazję, by sprawdzić, jak wspomniana produkcja prezentuje się w akcji. Trzeba przyznać, że gra zapowiada się naprawdę świetnie i powinna spełnić oczekiwania fanów serii.

Rzuć się do krwawej jatki pełnej zaciętych walk na miecze. Odkrywaj tajemnice Kioto – dawnej stolicy Japonii z epoki Edo, miasta spowitego w złowieszczych oparach opary zła. Na każdym etapie spotkasz mroczne tajemnice, nieznane zagrożenia i wrogie intrygi. W tej mrocznej opowieści fantasy musisz walczyć z potworami z zaświatów znanymi jako Genmy – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Onimusha: Way of the Sword zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w 2026 roku.

Źródło:https://youtu.be/Mf4wO9iVbs8

Tagi:

News
zwiastun
Capcom
gra akcji
gameplay trailer
action-RPG
fragmenty rozgrywki
gamescom Opening Night Live
Onimusha: Way of the Sword
Gamescom 2025
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

