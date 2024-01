Recenzja Tekken 8 - król bijatyk powraca w chwale!

Jeśli liczyć premierę Tekken 7 od momentu, gdy pierwsza wersja gry pojawiła się na automatach, to można byłoby powiedzieć, że na Tekken 8 czekaliśmy łącznie dziewięć lat . Jest to również najdłuższa przerwa między odsłonami serii Bandai Namco i tak naprawdę trudno się dziwić – czasy się zmieniły, gry również, a odchodząca powoli na emeryturę „siódemka” trzymała się długo dzięki wsparciu ekipy Hatsuhiro Harady.

Zresztą ostatnie lata dla bijatyk były niezwykle udane. Miały bowiem premierę nowe odsłony Guilty Gear, King of the Fighters, Street Fightera czy Mortal Kombat. Można byłoby powiedzieć, że tak naprawdę jedynymi seriami, na których nowe części czekamy są właśnie gry Bandai Namco. O ile Soul Calibur (biorąc pod uwagę ostatnią cześć) staje się coraz to bardziej niszowym tytułem, to w przypadku Tekkena można byłoby powiedzieć, że Harada wziął przykład z działań swojego przyjaciela Yoshinoriego Ono z Capcom… i zafundował nie tylko porządne testy przedpremierowe serwerów, ale nawet znalazło się miejsce na przedpremierowe demo gry. Pozostało tylko tak naprawdę sprawdzić kilka dodatkowych elementów oraz to, czy po 30 latach od premiery całość fabularnie trzyma się całkiem dobrze.

Po spędzeniu kilkudziesięciu godzin w ostatnich dniach w trybach offline i online mogę powiedzieć jedno – Tekken 8 to prawdziwy i wymarzony dla wielu powrót króla!

W Tekkena warto grać dla fabuły? Jak najbardziej!

Zacznę może od tego, że w przypadku fabuły Tekkena poprzednia część podsumowująca konflikt Kazuyi Mishimy z jego ojcem Heihachim Mishimą wypadła dość średnio. O ile pojawiło się kilka ciekawych elementów, to całość sprawiała sklejanych na prędce różnych wątków, których ostatecznym celem było doprowadzenie do starcia obu dżentelmenów. Oczywiście wynik jest w tym wypadku jasny, a nestor rodu Mishima definitywnie nie powróci.

W międzyczasie jednak Lars Alexandersson przygotowuje swoje oddziały rebeliantów do walki z G Corporation prowadzonym przez Kazuyę, a jakby tego było mało to Jin Kazama próbuje na własną rękę rozwiązać konflikt ze swoim ojcem i zadośćuczynić za doprowadzenie do aktualnego konfliktu na świecie. Wszystko to z kolejnym Turniejem Króla Żelaznej Pięści w tle, w którym to stawką będzie nie tylko sława, ale również ustalenie nowego porządku na świecie. A, byłbym zapomniał – pojawia się również tajemnicza Reina, która od samego początku dziwnie zafascynowana jest Jinem Kazamą…

Jak widać dużo tutaj różnych wątków wplecionych w jeden wątek fabularny trybu The Dark Awakens, ale to co jednak można zauważyć od samego początku to dużo różnych nawiązań oraz mrugnięć okiem w stronę tych, którzy pamiętają poprzednie części Tekkena. Nie chodzi bowiem jednak o fabularne kwestie, a dźwięki, miejscówki, podejście do pewnych starć w niektórych rozdziałach. Całość to mieszanka czystej adrenaliny ze wspomnieniami, który mimo że jest w miarę krótka (przejście fabuły The Dark Awakens to jakieś 3-4h na średnim poziomie trudności), to jest bardzo treściwa. Widać, że Harada postanowił wraz z Tekken Project odpiąć wrotki i popłynąć w typowym dla japońskich anime shonen stylu. Najważniejsze jest jednak to, że nic tutaj nie dzieje się bez przyczyny, a pewne fabularne aspekty są wynikiem tego, co już kiedyś miało miejsce w przypadku serii Tekken. Można byłoby nawet powiedzieć, iż niektóre sytuacje wreszcie zaczynają sklejać się w całość.

Z drugiej strony poza głównym wątkiem fabularnym, który jest kanoniczny, pojawiają się dodatkowe Epizody Postaci. Tutaj również wprowadzono kilka poprawek m.in. tą związaną z liczbą walk każdym z epizodów oraz momentami dość żartobliwym podejściem do scenek po wszystkich starciach. Można powiedzieć, że ten tryb niejako nawiązuje do tego, co kiedyś dawały nam wielokrotnie przechodzony tryb Arcade w poprzednich grach. I tutaj zaskoczenie – Tekken 8 posiada tradycyjny Arcade Mode na osiem poziomów z ostatecznym bossem na końcu. Jedynym minusem tak naprawdę Epizodów Postaci jest fakt, że wiele z nich opiera się na praktycznie tym samym schemacie wykorzystująć jedną, może dwie areny w zależności od fabuły. Nie zmienia to jednak tego, że zasadniczo gra się w to dość przyjemnie, a niektóre zakończenia potrafią zaskoczyć humorystycznie. Tak, jak zawsze było w przypadku serii Tekken.

Podróż w poszukiwaniu mocy…

Tak jak wspominałem w swoich wrażeniach z eventu w listopadzie tryb Arcade Quest to tak właściwie nieco bardziej rozbudowany samouczek połączony czymś w postaci „Pokemonów” i zdobywaniem kolejnych rang po to, aby w ostatecznym rozrachunku zawalczyć o najwyższe laury w turnieju Tekken World Tour.

Właściwie obok tego, że fabularnie można sobie wydłużyć zabawę offline o dodatkowe walki z sympatycznymi awatarami tworzonymi w grze, tak wszelkie samouczki w przypadku weteranów Tekkena mogą spowalniać nawet, gdy z nich się zrezygnuje w trakcie przeklikiwania się przez pomijane elementy. Innym problemem jest fakt, że z jakiegoś powodu UI związane z podpowiedziami dotyczącymi optymalnych kombinacji potrafi porządnie zasłonić ekran walki… co o wiele lepiej zostało rozwiązane w przypadku powtórek z walk poza trybem Arcade Quest. Dlatego też lepiej jest po prostu wyłączyć niektóre podpowiedzi, aby nie było zbyt wiele na ekranie rozgrywki. Z drugiej strony natomiast minusem może być fakt, że tak naprawdę Arcade Quest to mocno rozwinięty samouczek nakreślający również w pewnym stopniu reguły rządzące Tekken World Tour – turniejem, w którym gracze z całego świata mogą walczyć o tytuł mistrza świata.

Żeby jednak nie było, to warto ograć Arcade Quest nie tylko po to, aby odblokować sobie kolejne dodatki lub też nieco urozmaicić sobie grind rang w stylu Ghost Battle. Daje on również możliwość ogrywania trybu Super Ghost Battle pozwalającego w bardziej zaawansowany sposób działać z duchami swoimi oraz swoich znajomych lub przeciwników z gier online. Działa to bowiem na tym, że przez pewien czas AI uczy się naszych zachowań w trakcie starcia oraz później stara się je naśladować. Im dłużej walczymy, tym więcej o nas wie… a to oznacza, że potrafi również wykorzystywać z dużą świadomością nasze luki stylu walki. Do tego stopnia, że ustawiając duszka na poziom „ultrawysoki” potrafiłem spokojnie dostać bęcki do zera od siebie samego. Podobnie sprawa wygląda w przypadku postaci pozostałych graczy – możemy je sobie spokojnie ściągnąć, wykorzystywać do treningów, ale również wykorzystywać już gotowe duchy jak w starych trybach Ghost Battle.

Tutaj jeszcze wracając do tematu podpowiedzi związanych z szlifowaniem swoich umiejętności to świetnym elementem jest ulepszona względem Tekken 7 analiza powtórek, na której bazie gra podpowiada lepsze rozwiązania w konkretnych sytuacjach. W skrócie działa to na podobnej zasadzie jakbyście analizowali wraz z komputerem wygraną rozgrywkę w szachy. Parafrazując znany i lubiany tekst z filmu „Wonder Woman ‘84” – świetna to była walka, ale może być jeszcze lepsza.