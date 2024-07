Jako pierwsi mieliśmy okazję zagrać Lidią Sobieską w Tekken 8 - będzie gorąco na rankedach!

Czego się nie robi z miłości do własnego kraju… na przykład staje się do walki w kolejnej edycji Turnieju Żelaznej Pięści!

Nadal jednak trzeba pamiętać, że Lidia jest jedną z bardziej technicznych postaci ze względu na wykorzystywanie postur w trakcie walki oraz podejmowanie decyzji, w którą stronę tak naprawdę powinniśmy poprowadzić daną kombinację. Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie, aby zamiast brnąć do przodu wycofać się efektownym obrotem, zrobić daną kombinację ponownie i powrócić do poprzedniej postury, aby dopiero wtedy kontynuować atak. Tutaj również dość ciekawym jest fakt, że w odróżnieniu od wielu innych postać w Tekken 8 Lidia wykorzystując Heat Attack może go dokończyć atakiem z góry niż z dołu. Ten z kolei jest dość sytuacyjny, bo jest bardzo duża szansa, że gracz trzymający gardę przez całą nawałnicę ciosów nadal będzie ją trzymał w momencie „dobicia”… ale za to jeśli faktycznie się ta sztuczka uda, to w najlepszym wypadku otrzymujemy darmowe podbicie (albo dobicie do ziemi, które również można dobrze wykorzystać).

W przypadku Tekken 8 sytuacja jest nieco inna. Głównie dlatego, iż w „ósemce” wszelkie kombinacje wykonuje się zdecydowanie łatwiej, a to z kolei wpływa na płynność nawet, jeśli nie macie głowy do uczenia się konkretnych akcji i bawicie się w radosne uderzanie przycisków palcami w losowej kolejności. Dlatego też kierowanie poczynaniami Lidii Sobieskiej w trakcie pojedynków jest zdecydowanie prostsze, a i nauka konkretnych efektywnych kombinacji nawet na ślepo powinna dawać owoce w postaci wygranych.

Jeśli pamiętacie to, w jaki sposób walczyło się Lidią w Tekken 7 to można było zauważyć fakt, iż okna między różnymi ciosami (nazwijmy je postury) były bardzo wąskie. Przez to w przypadku postaci, które korzystają z takowych np. Lei można było czuć, iż postać stawała w miejscu i właściwie była narażona na jakiekolwiek ataki ze strony przeciwnika.

Lidia Sobieska w Tekken 7 zrobiła niemałą furorę wśród fanów bijatyk nie tylko ze względu na narodowość (bo powiedzmy sobie wprost – wszyscy Panią Premier w naszym pięknym kraju nad Wisłą grać chcieli ), ale również na dość ciekawe wykorzystanie karate w ramach jej arsenału ciosów. Mimo wszystko jednak wybór Lidii jako jednej z pierwszych postaci dodatkowych w Tekken 8 mógł wielu graczy zaskoczyć zważywszy na to, iż inny ulubieniec graczy, czyli Eddie, pojawił się jako pierwszy i to raczej był bardziej wybór strategiczny ze strony Tekken Project.

Pierwszą z nich jest kultowa plaża z Tekken 4, która również okraszona była świetnym motywem muzycznym o nazwie Kitsch. Zresztą, to był klasyczny przykład eksperymentów, które ekipa Hatsuhiro Harady wykonała w tej części Tekkena, czyli ogromnych aren, które co prawda w pewnym momencie miały ograniczenia, ale przykładowo na naszej drodze stawały przeróżne przedmioty. W przypadku tej areny były to m.in. palmy.

Oczywiście o tym czy ten eksperyment rzeczywiście się udał czy nie można byłoby rozmawiać dłuższy czas, ale w Tekken 7 wraz z pojawieniem się Lidii Sobieskiej w grze pojawiła się wersja odświeżona tej oto plaży. Tym razem jednak była ona nieco bardziej ograniczona oraz utworzona z ówczesnym duchem Turnieju Żelaznej Pięści, czyli zaczynaliśmy na balkonie nad plażą, aby w trakcie przełamania barierki podczas walki kontynuować walkę na dole. Do tego oczywiście przygrywał nowy mix wcześniejszego Kitsch.

W przypadku Tekken 8 sprawa jest natomiast o wiele bardziej uproszczona. Mógłbym nawet powiedzieć, że… wykonana bez większego napracowania, bowiem nowa plaża jest bardzo podobna do tej, która wykorzystana jest do rozgrywek w trybie Tekken Ball. Z jednej strony to dobrze, ponieważ proste, kwadratowe areny bez dodatkowych atrakcji w nowym Tekkenie są rzadkością. Zresztą, plaża pojawia się również jako darmowy element aktualizacji, więc mowy o jakimkolwiek ponownym używaniu tych samych elementów w płatnych dodatkach byłby nieroztropny.

Nie zmienia to jednak faktu, że poza zmianami jeśli chodzi o pory dnia to spodziewałem się czegoś więcej. Chociażby przebicia barierki i możliwości walki na większym kawałku areny do pewnego ograniczenia w wodzie. To byłby świetny easter egg dla fanów „czwórki” podobny do wielu innych mrugnięć okiem w Tekken 8.

Przygotujcie się starcia z Lidią na rankingach… będzie ich dużo

Na przestrzeni tego tekstu mogliście również zauważyć kilka fotek zrobionych w przygotowanym przez Tekken Project trybie fotograficznym, który powiem tak – z jednej strony jest bardzo podstawowy jeśli chodzi o możliwości, a z drugiej da się w nim wyciągnąć coś naprawdę nieziemskiego… jeśli odpowiednio zatrzymamy obraz. Bowiem jedynym minusem tego trybu w Tekken 8 jest fakt, iż nie pozwala on na wykorzystanie kilku sekund z danej sekwencji w trakcie walki i dobrania idealnej klatki, którą chcemy ująć w naszej fotografii. Nie mniej jednak efekt potrafi być naprawdę dobry.

Natomiast ogólnie rzecz biorąc Lidia Sobieska zdecydowanie weźmie szturmem rankingowe rozgrywki w Tekken 8 podobnie jak miało to miejsce z Eddie Gordo. Po prostu gracze pragną nowych postaci, chętnie je sprawdzają w ciemno, a w przypadku Lidii spokojnie zauważymy potężny wzrost na wysokości TOP 5 wybieranych postaci w pierwszych tygodniach. Tym bardziej, że wszelkie usprawnienia w nowej odsłonie Tekkena wpływają na nią niezwykle pozytywnie – nadal jest ona co prawda wymagającą postacią, ale zdecydowanie łatwiejszą jeśli chodzi o pierwszą fazę nauki wszelkich kombinacji. Lepszej zachęty chyba nie ma, prawda?

O tym kiedy Lidia Sobieska dołączy do rosteru Tekken 8 dowiemy się prawdopodobnie w trakcie najbliższego Tekken Talk zorganizowanego przez twórców gry.

Tekken 8 dostępne jest na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Zachęcam również do zapoznania się z recenzją, którą znajdziecie tutaj.