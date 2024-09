W Suicide Squad: Kill the Justice League rusza 3. sezon. Ujawniono nową postać

Warto dodać, że kilka miesięcy temu w sieci pojawiły się plotki na temat rozwoju Suicide Squad: Kill the Justice League. Według nieoficjalnych informacji najnowsza produkcja Rocksteady Studios ma doczekać się łącznie 5 sezonów. W jednym z nich ma natomiast powrócić Batman. Wspomniane doniesienia nie doczekały się jednak żadnego komentarza ze strony twórców.

Na koniec przypomnijmy, że Suicide Squad: Kill the Justice League dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Rocksteady Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Suicide Squad: Kill The Justice League. Mamy Avengersów w domu.