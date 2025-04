Kingdom Come: Deliverance 2 wkrótce z nowym trybem. Coś dla miłośników wyzwań

W trybie hardcore gracze Kingdom Come: Deliverance 2 będą musieli nie tylko zmierzyć się z większym wyzwaniem, ale też poczują większą immersję za sprawą ograniczonego do minimum interfejsu. Na początku rozgrywki użytkownicy zostaną również zmuszeni do podjęcia niezwykle ważnej decyzji. Będzie trzeba bowiem wybrać co najmniej trzy z dziesięciu perków, które na stałe utrudnią zabawę i sprawią, że Henryk np. będzie bardziej się brudził, wolniej zdobywał doświadczenie czy szybciej tracił energię.

Na koniec warto przypomnieć, że Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutowało 4 lutego 2025 roku na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Warhorse Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Kingdom Come: Deliverance 2 – odważnym szczęście naprawdę sprzyja.

Wczytywanie ramki mediów.