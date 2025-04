"Prawdziwy Superman nie jęczy z bólu" - pierwsze reakcje na klip z filmu Superman są mieszane

Nadchodzący film o Supermanie wzbudza silne reakcje wśród fanów. Klip, opublikowany przez DC Studios, pokazuje postać Supermana w trudnej sytuacji, z pomocą przychodzi mu jego pies Krypto oraz roboty. Wersja Supermana, jaką przedstawia James Gunn, jest bardziej ludzka i wrażliwa, co spotkało się z krytyką. „Prawdziwy Superman nie jęczy z bólu” – komentują sceptycy, porównując tę wersję do bardziej odpornych interpretacji z wcześniejszych filmów, takich jak te stworzone przez Zacka Snydera.

Superman – reakcje po pierwszym klipie

Z drugiej strony, entuzjaści podkreślają, że nowa interpretacja bohatera jest odświeżająca. „Nie ma cynizmu, żadnej moralnej szarości, żadnej nienawiści do samego siebie” – chwali jeden z użytkowników. Zamiast tego film stawia na romantyzm i idealizm, co wielu fanów uznaje za powrót do „klasycznego” Supermana. Również design Twierdzy Samotności i postacie robotów spotykają się z pozytywnym odbiorem: „Projekt Twierdzy Samotności i gigantyczne drzwi z symbolem Domu El są świetne, pełne nostalgii”.