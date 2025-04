Call of Duty: Modern Warfare 2 i 3 zostaną odświeżone? Gry otrzymały nowe klasyfikacje

Kilka godzin temu informowaliśmy o darmowym dostępie do Call of Duty: Black Ops 6. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych z popularną marką. W sieci pojawiły się bowiem poszlaki, które sugerują, że dwie starsze odsłony serii Call of Duty mogą doczekać się nowych wersji.

Call of Duty: Modern Warfare 2 i Call of Duty: Modern Warfare 3 ocenione na nowo w Australii

Niewykluczone, że wkrótce Call of Duty: Modern Warfare 2 i Call of Duty: Modern Warfare 3 zadebiutują na nowych platformach. Jak zauważa Insider Gaming, 3 kwietnia 2025 roku odsłony serii Call of Duty kwietnia 2025 roku zostały na nowo sklasyfikowane przez Australian Classification Board. Warto dodać, że w przypadku Modern Warfare 2 wspomniano o edycji „PS5 Cross-Gen”.