Suicide Squad otrzyma rzekomo 5 sezonów. W jednym z nich ma powrócić Batman

Według insidera 4. sezon rozgrywek w Suicide Squad: Kill the Justice League ruszy w styczniu 2025 roku. Batman ma zostać uratowany z Elseworld i powrócić do Metropolis, gdzie połączy siły z Flashem i Zieloną Latarnią. Mroczny Rycerz ma pojawić się w momencie, w którym Liga Sprawiedliwości będzie wracać do sił po wcześniej przedstawionych wydarzeniach.

Wówczas do grona grywalnych bohaterów w Suicide Squad: Kill the Justice League dołączyć ma także Deathstroke. W 5. sezonie Liga Sprawiedliwości ma natomiast połączyć siły z ARGUS i zakończyć terror Brainiaca. Ross informuje, że według źródeł będzie to ostatni sezon najnowszej produkcji Rocksteady Studios. Insider dodaje bowiem, że 1. sezon nie wpłynął pozytywnie na zainteresowanie grą i wyniki sprzedaży.

Należy podkreślić, że powyższe doniesienia nie doczekały się komentarza ze strony Rocksteady Studios. Warto jednak przypomnieć, że już jakiś czas temu w Suicide Squad: Kill the Justice League znaleziono easter egg sugerujący powrót Batmana. Istnieje więc szansa, że przedstawione przez Rossa informacje są zgodne z prawdą.

Na koniec przypomnijmy, że Suicide Squad: Kill the Justice League dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Rocksteady Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Suicide Squad: Kill The Justice League. Mamy Avengersów w domu.

Wczytywanie ramki mediów.