Recenzja Suicide Squad: Kill The Justice League. Mamy Avengersów w domu

Przeciwnicy gier-usług nie mogli otrzymać lepszego prezentu niż Suicide Squad: Kill The Justice League. I w tym przypadku nie chodziło nawet o samą grę, ale tworzące je studio. Rocksteady trzykrotnie udowodniło, że świetnie czuje się w trzecioosobowych grach akcji, po drodze nawet rewolucjonizując system walki, z którego wiele innych gier skorzystało w kolejnych latach. Dlatego zupełnie niezrozumiałą decyzją Warner Bros. Games było zlecenie akurat temu studiu tworzenie produkcji, która nastawiona jest na kooperację i wieloletni rozwój. Co prawda stało się to jeszcze w czasach, gdy wydawcom wydawało się, że gry-usługi to studia bez dna, na której będzie można zarabiać w nieskończoność. Prawda okazała się jednak brutalniejsza i gdy obecnie częściej rezygnuje się z produkcji takich gier (vide studia PlayStation), po kilkuletnim okresie produkcyjnym i częstych opóźnień premiery, Suicide Squad: Kill The Justice League wreszcie zadebiutowało na rynku… wyraźnie spóźnione.

Warner Bros. pozazdrościło Marvelowi gry z Avengersami i swojemu docenionemu studiu zlecili opracowanie podobnej produkcji, ale zamiast oddać graczom w ręce superbohaterów, do wyboru otrzymaliśmy samych złoczyńców. Nie było w tym jednak przypadku, gdyż w tamtym okresie Legion Samobójców był na topie - najpierw za sprawą filmu Davida Ayera z 2016 roku, a następnie podtrzymany przez produkcję Jamesa Gunn z 2021 roku. Firma nie przewidziała, że mimo wszystko Harley Quinn, czy Deadshot nigdy nie stworzą tak silnej marki jak Batman i Superman, co z góry skazywało tę produkcję na mniejsze zainteresowanie od serii Batman Arkham. Dodatkowo rynek looter shooterów jest już mocno zapchany, więc kolejna tego typu produkcja, za którą trzeba zapłacić pełną cenę, mijała się z celem. Podobnie jak w filmowym uniwersum, również na growym poletku Marvel jest trzy kroki przed swoją konkurencją. Gdy studio ma już za sobą porażkę swojej gry-usługi, tak jeszcze wszystko przed DC i Rocksteady.

Suicide Squad: Kill The Justice League nie zachęcają do gry już od pierwszych chwil. Długi, nudny i pozbawiony fajerwerków samouczek pozwala poznać wszystkie cztery dostępne na premierę postacie, nie tylko ich zróżnicowany arsenał oraz umiejętności, ale przede wszystkim sposób poruszania się. Rocksteady stworzyło nie za duży świat, którego eksplorujemy nie tylko w poziomie, ale również w pionie. Aby dostępni (anty)bohaterowie nie byli do siebie zbyt podobni, dla każdego z nich stworzono inny sposób przemieszczania się po budynkach i dostania się na wyżej położone lub oddalone od siebie kondygnacje. Deadshot może korzystać ze swojego plecaka odrzutowego, gdy Bumerang potrafi się teleportować, a King Shark wysoko skakać. Gdy sterowanie Deadshotem jest najbardziej intuicyjne i proste, tak pozostałej trójki wymaga trochę nauki i wprawy, aby poruszanie się postacią nie było irytujące. Już na wstępie jest to spory minus dla gry, która wymaga od gracza opanowania absolutnie kluczowej i podstawowej mechaniki, aby móc kontynuować zabawę, a która jest niepotrzebnie utrudniona i skomplikowana.

Kolejne godziny rozgrywki nie są wcale o wiele lepsze. Poznajemy fabularne tło, dowiadując się, że za przejęciem umysłów superbohaterów stoi Brainiac, który chce zniszczyć świat, wysyłając armię swoich zmutowanych żołnierzy. Nic szczególnie ciekawego, ani tym bardziej odkrywczego, ale mimo to Rocksteady zdołało na tyle dobrze poprowadzić tę fabułę, że mniej więcej w połowie potrafi zainteresować i wzbudzić jakieś emocje. Nie jest to wysoki poziom, ale już sama reżyseria przerywników filmowych udowadnia, że studio marnuje się, tworząc taką grę, zamiast produkcję skierowaną dla pojedynczego gracza. Co prawda nie uświadczymy tu wielu fabularnych zwrotów, a historia jest prosta i przewidywalna, ale poddana w formie, którą chce się śledzić aż do końca. Nawet jeżeli zakończenie jest rozczarowujące i wprowadza pretekst, aby wrócić do tej produkcji w kolejnych, szykowanych już sezonach.

Ubóstwo lootu

Problemem jest jednak to, co znajduje się między świetnymi przerywnikami filmowymi. Suicide Squad: Kill The Justice League potrafi dostarczyć sporo frajdy swoją rozgrywką, która jest szybka, dynamiczna, a przy tym bardzo chaotyczna. Gra studia Rocksteady nie jest przesadnie skomplikowana, a w większości starć nie trzeba nawet za bardzo myśleć, wystarczy po prostu celnie strzelać i wykorzystywać dostępny arsenał umiejętności. Idealnie pasuje tu wyświechtane już porównanie do popularnej sieci fast foodów, gdzie można szybko i w miarę smacznie się najeść, ale walory smakowe nie zdominują podniebienia, a brzuch nie stanie się syty na długo. Gdy już wciągniecie się w Suicide Squad: Kill The Justice League to będziecie chcieli grać więcej, przynajmniej do czasu ukończenia około 10-godzinnej fabuły i zdania sobie sprawy, że gra dostarcza wyłącznie pustych emocji, które nie przynoszą zbyt dużej satysfakcji.

Wynika to z położenia przez deweloperów podstawowych mechanik looter shootera. Progresja postaci nie jest wyczuwalna, a wydawanie talentów na trzy dostępne drzewka umiejętności nie sprawia, że w którymkolwiek momencie poczujemy się zbyt silni nawet na dużą grupę przeciwników. Dodatkowo rozwijamy tylko tę postać, którą aktualnie gramy, a dobrnięcie do maksymalnego, trzydziestego poziomu wymaga kilkunastu godzin. Gdyby ktoś więc chciał wymaksować każdą z czterech postaci, czeka go sporo żmudnego i nudnego grindu. Gra często zachęca do wypróbowania innego bohatera, którego można zmienić w dowolnym momencie między misjami, wyznaczając bonusy do zdobywania doświadczenia dla konkretnej postaci.

Rocksteady udało się zróżnicować czwórkę złoczyńców nie tylko ze względu na sterowanie, ale również styl walki. Deadshot to typowy uniwersalny żołnierz, najlepiej radzący sobie z dalszych odległości, gdy Harley Quinn najlepiej nadaje się do zadawania ogromnych obrażeń z bliska. Nie ma tu klasycznego podziału na tanka, DPS-a, czy supporta, niczym z gier MOBA i wyłącznie od gracza zależy, czy stworzy postać nastawioną na zadawanie jak najwięcej obrażeń jedną z dwóch dostępnych dla każdej postaci podstawowych broni, czy też woli postawić na „walkę wręcz” (w przypadku Deadshota to nadal mechanika strzelania, choć z bliska), czy też na jak największą liczbę zdrowia. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu odblokowuje się nowe drzewko umiejętności, w których możemy zwiększyć parametry konkretnych statystyk, które nam najbardziej odpowiadają.

Jak na looter shooter przystało, to system zdobywania przedmiotów jest w Suicide Squad: Kill The Justice League dosyć ubogi. Po każdej misji otrzymujemy skrzynkę z losowymi przedmiotami, takimi jak nowe uzbrojenie, granaty, czy nowe modyfikacje osłon i skoku, a później również bomby w szyi i amulet. Z jednej strony jest więc co zdobywać i często zmieniamy wyposażenie naszej postaci, ale z drugiej kolor i poziom wylosowanego przedmiotu nie mają aż tak dużego znaczenia, więc nie ma dodatkowej motywacji, aby wykonać jeszcze jedną misję, aby zdobyć lepsze wyposażenie. Nowe przedmioty nie potrafią w żaden sposób ekscytować, przy tak szybkich walkach z przeciwnikami nawet niespecjalnie jesteśmy w stanie dostrzec ich mocy.

Wjeżdżam i rozjeżdżam

I dochodzimy do najważniejszego punktu programu, czyli licznych starć z wrogimi żołnierzami Brainiaca. Całe Metropolis zostało opanowane przez przeciwników, więc nawet podążając do kolejnej misji, możemy pokonać różne wrogie oddziały, nie tylko dla swojej satysfakcji, ale również wypełniając kontrakty, za które zdobywamy doświadczenie, walutę (których nie ma na co wydawać), czy zasoby do wytwarzania nowych przedmiotów lub modyfikowania już posiadanych (niezbyt rozbudowane mechaniki, z których nie ma właściwie po co korzystać, gdyż lepszy sprzęt można zdobyć po wykonaniu misji). Skłamałbym jednak, gdybym nie przyznał, że prosty system walki nie jest do pewnego stopnia satysfakcjonujący. Gunplay nie ma w sobie zbyt wiele głębi i mimo wszystko każdym typem broni strzela się w miarę podobnie, ale likwidowanie kolejnych przeciwników dostarcza zabawy.