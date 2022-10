W Need for Speed Unbound gracze będą mieli wpływ na "uszczypliwość" policji

Niedawno Electronic Arts i Criterion zapowiedziały kolejną odsłonę cyklu NfS. Wczoraj mieliśmy okazję obejrzeć pierwszy gameplay. I dowiedzieliśmy się przede wszystkim, że komiksowe ozdobniki w oprawie wideo będzie można wyłączyć. Gra ma zadebiutować już na początku grudnia, więc powoli przychodzi czas na kolejne szczegóły. W rozmowie z portalem IGN.com producent wykonawczy z Criterion Kieran Crimmins wyjawił ciekawe informacje na temat policji w Unbound.

Okazuje się, że twórcy pracowali nad tym, by gracze mogli dostosować “uszczypliwość” stróży prawa. Jak podaje IGN.com, policja nadal będzie tutaj pełnić istotną rolę, ale Criterion zdecydowało się na trochę bardziej "taktyczne" podejście. Każdy typ funkcjonariusza ma mocne i słabe strony. Jeśli nauczymy się strategii obchodzenia się z każdym z nich, uda nam się wyjść z opresji obronną ręką. Ponadto autorzy gry zapewniają, że nowy NfS zaoferuje mechanikę, która pozwoli graczom dostosować poziom agresji policji. Poza tym w Unbound znajdą się skaner “niebieskich” i system wychwytywania, co dodatkowo umożliwi unikanie konfrontacji.

Need for Speed Unbound – data premiery

Unbound trafi do sklepów 2 grudnia. Tytuł ukaże się na PC i konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Pecetowcy na pewno chcieliby poznać wymagania sprzętowe ścigałki. Te publikowaliśmy pod tym adresem. Co dotyczy PS5 i Xboksa Series X, gra ma działać w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Natomiast w przypadku Xboksa Series S będzie to 60 fps i 1280p.