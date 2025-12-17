Zaloguj się lub Zarejestruj

Pramac obserwuje zawodnika porównywanego do Valentino Rossiego. Możliwy awans do MotoGP w 2027 roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/17 21:00
Zespół Pramac Yamaha MotoGP uważnie przygląda się jednemu z najbardziej utalentowanych zawodników Moto2.

Szef ekipy Pramac Yamaha MotoGP, Gino Borsoi, nie ukrywa, że liczy na to, iż imponująca adaptacja Izana Guevary może otworzyć Hiszpanowi drzwi do klasy MotoGP w sezonie 2027. 21-letni Guevara ma już na swoim koncie niezwykle bogate CV jak na tak młody wiek. W latach 2019-2020 sięgnął po tytuły w European Talent Cup oraz Moto3 Junior World Championship, a w 2021 roku w debiutanckim sezonie mistrzostw świata Moto3 z zespołem Aspar odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Grand Prix. Rok później Hiszpan sięgnął po mistrzostwo świata Moto3, potwierdzając status jednego z największych talentów swojego pokolenia.

Izan Guevara podczas testów Yamahy M1
Izan Guevara podczas testów Yamahy M1

Izan Guevera wkrótce trafi do MotoGP?

Przejście do klasy Moto2 w 2023 roku nie było dla Guevary łatwe. Pierwsze sezony przyniosły więcej wyzwań niż sukcesów, jednak w drugiej połowie 2024 roku zawodnik zaczął regularnie notować coraz lepsze wyniki. Prawdziwy przełom nastąpił po przejściu do zespołu Pramac w obecnym sezonie. Kulminacją jego bardzo dobrego roku było pierwsze zwycięstwo w Moto2, odniesione podczas rundy w Walencji. Ten sukces dał mu również możliwość przetestowania motocykla Yamaha M1 w MotoGP, co było częścią porozumienia z zespołem Pramac.

Podczas testu na torze Ricardo Tormo, Guevara przejechał 10 okrążeń na motocyklu MotoGP. W materiale wideo opublikowanym przez Yamahę, Gino Borsoi nie szczędził pochwał pod adresem młodego Hiszpana:

Miał naprawdę bardzo dobry test. Już po kilku okrążeniach był na poziomie innych zawodników MotoGP.

Szef Pramaca zwrócił szczególną uwagę na zdolność Guevary do szybkiego wyciągania wniosków:

Umiejętność zrozumienia, co należy zrobić z motocyklem w bardzo krótkim czasie, jest imponująca. Mam nadzieję, że właśnie ta cecha okaże się kluczowa i pozwoli mu awansować do MotoGP w 2027 roku.

GramTV przedstawia:

Borsoi już wcześniej bardzo wysoko oceniał talent Guevary. W wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika Marca w 2024 roku porównał go nawet do legendy MotoGP, Valentino Rossiego:

On ma brutalny talent. W Japonii zapytano mnie do kogo jest podobny. Moim zdaniem bardzo przypomina Valentino Rossiego, przez swoją chęć jazdy na motocyklu, pragnienie zwyciężania i sposób, w jaki żyje padokiem. Zawsze żartuje i śmieje się, pracuje tak niewiele, jak Valentino w swoim czasie, ale ma ogromny talent. Wygląda jak kopia Valentino.

Mocny początek sezonu Moto2 2026 w barwach Pramaca może postawić Guevarę w doskonałej pozycji do debiutu w MotoGP w 2027 roku. Sytuacja kadrowa w zespole sprzyja takiemu scenariuszowi, ponieważ Jack Miller ma obecnie kontrakt obowiązujący jedynie do końca sezonu 2026. Jeśli Guevara utrzyma formę i dalej będzie imponował, jego awans do królewskiej klasy może stać się jednym z najciekawszych ruchów transferowych najbliższych lat.

Źródło:https://www.crash.net/motogp/news/1088248/1/pramac-eyes-world-champion-compared-valentino-rossi-potential-motogp-step

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

