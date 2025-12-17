Pramac obserwuje zawodnika porównywanego do Valentino Rossiego. Możliwy awans do MotoGP w 2027 roku

Szef ekipy Pramac Yamaha MotoGP, Gino Borsoi, nie ukrywa, że liczy na to, iż imponująca adaptacja Izana Guevary może otworzyć Hiszpanowi drzwi do klasy MotoGP w sezonie 2027. 21-letni Guevara ma już na swoim koncie niezwykle bogate CV jak na tak młody wiek. W latach 2019-2020 sięgnął po tytuły w European Talent Cup oraz Moto3 Junior World Championship, a w 2021 roku w debiutanckim sezonie mistrzostw świata Moto3 z zespołem Aspar odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Grand Prix. Rok później Hiszpan sięgnął po mistrzostwo świata Moto3, potwierdzając status jednego z największych talentów swojego pokolenia.

Izan Guevera wkrótce trafi do MotoGP?

Przejście do klasy Moto2 w 2023 roku nie było dla Guevary łatwe. Pierwsze sezony przyniosły więcej wyzwań niż sukcesów, jednak w drugiej połowie 2024 roku zawodnik zaczął regularnie notować coraz lepsze wyniki. Prawdziwy przełom nastąpił po przejściu do zespołu Pramac w obecnym sezonie. Kulminacją jego bardzo dobrego roku było pierwsze zwycięstwo w Moto2, odniesione podczas rundy w Walencji. Ten sukces dał mu również możliwość przetestowania motocykla Yamaha M1 w MotoGP, co było częścią porozumienia z zespołem Pramac.