W końcu zagramy w Elden Ring: Nightreign w trybie dwuosobowym. Nowy patch wprowadzi także inne usprawnienia

Wraz z nowym trybem rozgrywki dla dwóch graczy w Elden Ring: Nightreign, pojawią się również ulepszenia interfejsu użytkownika oraz dodatkowe opcje filtrowania Reliktów. Wszystko ogłoszono w najnowszym zwiastunie gry, który możecie zobaczyć poniżej. Do gry trafią także czterej nowi przeciwnicy , więc będzie co robić w najbliższych dniach.

FromSoftware pochwaliło się również wynikami sprzedaży. Od premiery gry pod koniec maja, Elden Ring: Nightreign sprzedało się w ponad 5 milionach egzemplarzy, co jest całkiem imponującym wynikiem. Z kolei najnowsze DLC do podstawowego Elden Ringa, czyli Shadow of the Erdtree, osiągnęło aż 10 milionów sprzedanych kopii, co oznacza, że około jedna trzecia graczy zdecydowała się zanurzyć w nowej zawartości.