Project Motor Racing z konkretną aktualizacją. Patch gruntownie zmienia fizykę samochodów

Do gry Project Motor Racing trafiła aktualizacja 1.5.0.2, która jest trzecim dużym patchem po premierze tytułu, a która sporo zmieniła w prowadzeniu pojazdów w kilku klasach.

Najnowsza aktualizacja jest już dostępna na wszystkich platformach i wprowadza długą listę poprawek, z których najważniejsze dotyczą fizyki jazdy oraz modelu opon w kilku klasach. Patch pojawia się po ostatnich zwolnieniach w zespole deweloperskim oraz zmianie priorytetów w planie rozwoju gry. Twórcy skupili się na poprawie kluczowych elementów rozgrywki, reagując na najczęstsze uwagi społeczności. Project Motor Racing ze sporymi zmianami w zakresie fizyki Najważniejszą zmianą w aktualizacji jest zapowiadane udoskonalone prowadzenie samochodów w klasach GT4, GTE, Porsche Cup, GT oraz NGT, po tym jak podobne poprawki dla GT3 zostały wdrożone w poprzedniej aktualizacji. Dodatkowo deweloperzy przeprowadzili gruntowne zmiany w zakresie pracy opon w klasach GT3 i GT4. Poprawiono również działanie automatycznych redukcji biegów. Według twórców zmiany biegów w dół są teraz płynniejsze i eliminuje problem niezamierzonego blokowania skrzyni, który był jedną z częściej krytykowanych niedogodności.

Zmiany w fizyce pojazdów idą w parze z ulepszonym Force Feedbackiem. Ogólne odczucia z jazdy na kierownicy zostały poprawione, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń od takich firm jak Fanatec, Thrustmaster i Logitech. Przeprojektowano także menu konfiguracji FFB, które ma być teraz czytelniejsze i prostsze w obsłudze.

Aktualizacja przynosi również poprawki w warstwie dźwiękowej. Część samochodów otrzymała bardziej realistyczne brzmienie, a szczególną uwagę poświęcono wolnossącemu Astonowi Martinowi Valkyrie LMH, który wcześniej znacząco odbiegał dźwiękowo od rzeczywistości. Nie zabrakło także zmian wizualnych. Patch wprowadza poprawki wydajności i jakości obrazu, obejmujące między innymi nowe tekstury drzew, zmiany w gradacji kolorów oraz liczne poprawki obiektów unoszących się nad nawierzchnią. Twórcy deklarują również usprawnienia w zakresie Level of Detail, oświetleniu, cieniowaniu oraz detalach otoczenia na wielu torach. Aktualizacja 1.5.0.2 zawiera także liczne poprawki torów, w tym Nurburgring, Spa, Zolder, Mosport, Sao Paulo, Brianza, Lime Rock czy Spielberg. Zmiany obejmują między innymi rozmieszczenie publiczności, kolizje, oświetlenie, kolory trawy, kamery powtórek oraz ogólną optymalizację geometrii. Wśród pozostałych nowości znalazły się usprawnienia trybu online (szybsze ładowanie rankingów, większa stabilność serwerów), poprawki AI i zapisu ustawień pojazdów, a także dodatkowe zabezpieczenia mające zapobiegać rzadkim, krytycznym błędom gry. Twórcy zapowiadają, że kolejne aktualizacje Project Motor Racing są już w przygotowaniu i mają pojawić się w najbliższym czasie.