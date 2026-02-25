W jakiej kolejności grać w Assassin's Creed? Dostaliśmy odpowiedź

Uwierzycie czy nie, Assassin's Creed w przyszłym roku obchodzić będzie 20. urodziny. W tym czasie seria doczekała się ogromnej liczby odsłon.
Tak ogromnej, że człowiek może się w tym pogubić. Szczególnie, że Ubisoft upodobał sobie skakanie po kolejnych historycznych epokach.
Historyczna chronologia serii Assassin's Creed
Jeżeli jednak chcielibyście się trzymać czasowej chronologii, to sam Ubi przychodzi wam z pomocą. Francuska firma stworzyła materiał, w którym dokładnie omawia, w którym punkcie powinniśmy zacząć i w jakim kierunku zmierzać. Warto jednak wziąć pod uwagę, że we wspomnianym wideo uwzględniono jedynie główne odsłony cyklu, z pominięciem licznych spin-offów.
Od czego powinniśmy zatem rozpocząć? Otóż nie od protoplasty całej serii, czyli Assassin's Creed z 2007 roku, bo ta produkcja pod kątem realiów jest dopiero 5. w kolejności. Na pierwszy ogień powinno natomiast pójść Assassin's Creed Odyssey, czyli jedna z największych gier w całej franczyzie. Po starożytnej Grecji przyjdzie pora na Origins, Mirage, Valhallę i dopiero wtedy możemy spokojnie odpalać AC1.
GramTV przedstawia:
Z kolei na ubiegłoroczne Assassin's Creed Shadows możemy sobie pozwolić dopiero po wcześniejszym ograniu ośmiu innych odsłon. Poza wspomnianymi wcześniej musimy najpierw zagrać jeszcze w AC2, Brotherhood i Revelations. Cały wyczerpujący marsz zakończymy natomiast na Assassin's Creed Syndicate z 2015 roku, którego akcja dzieje się w XIX-wiecznym Londynie. W sumie do ogrania mamy aż 14 pozycji.
Oto chronologia poszczególnych części cyklu:
Assassin's Creed Odyssey (2018)
Assassin's Creed Origins (2017)
Assassin's Creed Mirage (2023)
Assassin's Creed Valhalla (2020)
Assassin's Creed (2007)
Assassin's Creed 2 (2009)
Assassin's Creed: Brotherhood (2010)
Assassin's Creed Revelations (2011)
Assassin's Creed Shadows (2025)
Assassin's Creed 4: Black Flag (2013)
Assassin's Creed Rogue (2014)
Assassin's Creed 3 (2012)
Assassin's Creed Unity (2014)
Assassin's Creed Syndicate (2015)
Co dalej? Jeżeli chodzi o główny cykl, to czekamy na Assassin’s Creed Hexe, które zabierze nas do XVI-wiecznej Europy Środkowej, czyli czasów polowań na czarownice. Ma to być najmroczniejsza odsłona w historii. Ponadto powstaje przygotowane z myślą o urządzeniach mobilnych Assassin’s Creed Jade i podobno inspirowane Fall Guys Assassin’s Creed Invictus. Nie można też zapomnieć o remake’u Assassin's Creed 4: Black Flag, który jednak nie został oficjalnie zapowiedziany.