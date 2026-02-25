Zaloguj się lub Zarejestruj

W jakiej kolejności grać w Assassin's Creed? Dostaliśmy odpowiedź

Maciej Petryszyn
2026/02/25 14:30
1
0

Uwierzycie czy nie, Assassin's Creed w przyszłym roku obchodzić będzie 20. urodziny. W tym czasie seria doczekała się ogromnej liczby odsłon.

Tak ogromnej, że człowiek może się w tym pogubić. Szczególnie, że Ubisoft upodobał sobie skakanie po kolejnych historycznych epokach.

Assassin's Creed
Assassin's Creed

Historyczna chronologia serii Assassin's Creed

Jeżeli jednak chcielibyście się trzymać czasowej chronologii, to sam Ubi przychodzi wam z pomocą. Francuska firma stworzyła materiał, w którym dokładnie omawia, w którym punkcie powinniśmy zacząć i w jakim kierunku zmierzać. Warto jednak wziąć pod uwagę, że we wspomnianym wideo uwzględniono jedynie główne odsłony cyklu, z pominięciem licznych spin-offów.

Od czego powinniśmy zatem rozpocząć? Otóż nie od protoplasty całej serii, czyli Assassin's Creed z 2007 roku, bo ta produkcja pod kątem realiów jest dopiero 5. w kolejności. Na pierwszy ogień powinno natomiast pójść Assassin's Creed Odyssey, czyli jedna z największych gier w całej franczyzie. Po starożytnej Grecji przyjdzie pora na Origins, Mirage, Valhallę i dopiero wtedy możemy spokojnie odpalać AC1.

GramTV przedstawia:

Z kolei na ubiegłoroczne Assassin's Creed Shadows możemy sobie pozwolić dopiero po wcześniejszym ograniu ośmiu innych odsłon. Poza wspomnianymi wcześniej musimy najpierw zagrać jeszcze w AC2, Brotherhood i Revelations. Cały wyczerpujący marsz zakończymy natomiast na Assassin's Creed Syndicate z 2015 roku, którego akcja dzieje się w XIX-wiecznym Londynie. W sumie do ogrania mamy aż 14 pozycji.

Oto chronologia poszczególnych części cyklu:

  1. Assassin's Creed Odyssey (2018)
  2. Assassin's Creed Origins (2017)
  3. Assassin's Creed Mirage (2023)
  4. Assassin's Creed Valhalla (2020)
  5. Assassin's Creed (2007)
  6. Assassin's Creed 2 (2009)
  7. Assassin's Creed: Brotherhood (2010)
  8. Assassin's Creed Revelations (2011)
  9. Assassin's Creed Shadows (2025)
  10. Assassin's Creed 4: Black Flag (2013)
  11. Assassin's Creed Rogue (2014)
  12. Assassin's Creed 3 (2012)
  13. Assassin's Creed Unity (2014)
  14. Assassin's Creed Syndicate (2015)

Co dalej? Jeżeli chodzi o główny cykl, to czekamy na Assassin’s Creed Hexe, które zabierze nas do XVI-wiecznej Europy Środkowej, czyli czasów polowań na czarownice. Ma to być najmroczniejsza odsłona w historii. Ponadto powstaje przygotowane z myślą o urządzeniach mobilnych Assassin’s Creed Jade i podobno inspirowane Fall Guys Assassin’s Creed Invictus. Nie można też zapomnieć o remake’u Assassin's Creed 4: Black Flag, który jednak nie został oficjalnie zapowiedziany.

Tagi:

News
Ubisoft
gry
historia
Assassin's Creed
seria
news
jak grać
chronologia
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
Fun_g_1_2_3
Gramowicz
Dzisiaj 16:15

Większych głupot już dawno nie widziałem...

Lista dla masochistów :-)




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112