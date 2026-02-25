W jakiej kolejności grać w Assassin's Creed? Dostaliśmy odpowiedź

Uwierzycie czy nie, Assassin's Creed w przyszłym roku obchodzić będzie 20. urodziny. W tym czasie seria doczekała się ogromnej liczby odsłon.

Tak ogromnej, że człowiek może się w tym pogubić. Szczególnie, że Ubisoft upodobał sobie skakanie po kolejnych historycznych epokach. Historyczna chronologia serii Assassin's Creed Jeżeli jednak chcielibyście się trzymać czasowej chronologii, to sam Ubi przychodzi wam z pomocą. Francuska firma stworzyła materiał, w którym dokładnie omawia, w którym punkcie powinniśmy zacząć i w jakim kierunku zmierzać. Warto jednak wziąć pod uwagę, że we wspomnianym wideo uwzględniono jedynie główne odsłony cyklu, z pominięciem licznych spin-offów.

Od czego powinniśmy zatem rozpocząć? Otóż nie od protoplasty całej serii, czyli Assassin's Creed z 2007 roku, bo ta produkcja pod kątem realiów jest dopiero 5. w kolejności. Na pierwszy ogień powinno natomiast pójść Assassin's Creed Odyssey, czyli jedna z największych gier w całej franczyzie. Po starożytnej Grecji przyjdzie pora na Origins, Mirage, Valhallę i dopiero wtedy możemy spokojnie odpalać AC1.

Z kolei na ubiegłoroczne Assassin's Creed Shadows możemy sobie pozwolić dopiero po wcześniejszym ograniu ośmiu innych odsłon. Poza wspomnianymi wcześniej musimy najpierw zagrać jeszcze w AC2, Brotherhood i Revelations. Cały wyczerpujący marsz zakończymy natomiast na Assassin's Creed Syndicate z 2015 roku, którego akcja dzieje się w XIX-wiecznym Londynie. W sumie do ogrania mamy aż 14 pozycji. Oto chronologia poszczególnych części cyklu: Assassin's Creed Odyssey (2018) Assassin's Creed Origins (2017) Assassin's Creed Mirage (2023) Assassin's Creed Valhalla (2020) Assassin's Creed (2007) Assassin's Creed 2 (2009) Assassin's Creed: Brotherhood (2010) Assassin's Creed Revelations (2011) Assassin's Creed Shadows (2025) Assassin's Creed 4: Black Flag (2013) Assassin's Creed Rogue (2014) Assassin's Creed 3 (2012) Assassin's Creed Unity (2014) Assassin's Creed Syndicate (2015) Co dalej? Jeżeli chodzi o główny cykl, to czekamy na Assassin’s Creed Hexe, które zabierze nas do XVI-wiecznej Europy Środkowej, czyli czasów polowań na czarownice. Ma to być najmroczniejsza odsłona w historii. Ponadto powstaje przygotowane z myślą o urządzeniach mobilnych Assassin’s Creed Jade i podobno inspirowane Fall Guys Assassin’s Creed Invictus. Nie można też zapomnieć o remake’u Assassin's Creed 4: Black Flag, który jednak nie został oficjalnie zapowiedziany.

