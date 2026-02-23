Rainbow Six Mobile z oficjalną premierą. Koniec wczesnego dostępu

Po wielu latach developmentu wreszcie stało się. Rainbow Six Mobile zaliczyło oficjalną premierę.
Droga mobilnego Rainbow Sixa były przy tym niezwykle wyboista. Chociaż my w Polsce już od roku mogliśmy grać w ramach wczesnego dostępu.
Rainbow Six: Siege przeniesione na urządzenia mobilne
Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile zostało stworzone przez Ubisoft Montreal, aczkolwiek przy wsparciu wielu studiów Codev. Zadaniem produkcji jest przenieść doświadczenia znane z Rainbow Six: Siege na urządzenia mobilne. W praktyce oznacza to, że dostajemy zmagania 5 na 5 w trybie PvP.
Tak jak w Siege, tak i w Mobile możemy korzystać z umiejętności naszych postaci oraz ogromnej liczby różnych sprzętów. Na start dostajemy 20 różnych operatorów, a także znane z pierwowzoru mapy, jak Bank, Border, Clubhouse, Oregon czy też Villa. Niemniej mobilna produkcja ma też własne areny – Restaurant i Summit.
Olivier Albarracin, dyrektor gry Rainbow Six Mobil, nie krył przy tej okazji ekscytacji:
Cały zespół Rainbow Six Mobile jest niesamowicie dumny z tego, co udało nam się stworzyć, i nie możemy się doczekać, aż gracze na całym świecie wreszcie będą mogli w to zagrać. Przeniesienie intensywności, strategii i pracy zespołowej znanych z Rainbow Six do doświadczenia tworzonego od podstaw z myślą o urządzeniach mobilnych było zarówno wyzwaniem, jak i ogromną frajdą. Jesteśmy podekscytowani, że gracze odkryją głębię rozgrywki, dbałość o każdy detal oraz nowe sposoby, w jakie ta wersja
Siege może być grana i cieszyć nawet w biegu.
Rainbow Six Mobile dostępne jest za darmo na urządzeniach z systemami iOS oraz Android. Twórcy obiecują, że co sezon gra wzbogacana będzie o nową zawartość. Na razie mamy okazję przetestować pierwszy sezon, czyli Operation Sand Wraith. Pytanie, co będzie dalej. I, jeszcze ważniejsze, czy mobilne Siege się przyjmie?
