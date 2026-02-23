Rainbow Six Mobile z oficjalną premierą. Koniec wczesnego dostępu

Droga mobilnego Rainbow Sixa były przy tym niezwykle wyboista. Chociaż my w Polsce już od roku mogliśmy grać w ramach wczesnego dostępu.

Rainbow Six: Siege przeniesione na urządzenia mobilne

Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile zostało stworzone przez Ubisoft Montreal, aczkolwiek przy wsparciu wielu studiów Codev. Zadaniem produkcji jest przenieść doświadczenia znane z Rainbow Six: Siege na urządzenia mobilne. W praktyce oznacza to, że dostajemy zmagania 5 na 5 w trybie PvP.