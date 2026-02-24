Hitowa strategia Ubisoftu za darmo! Przez weekend sprawdzimy grę na PC i konsolach

Anno 117: Pax Romana dla wszystkich przez ograniczony czas.

Ubisoft ogłosił specjalną akcję promocyjną dla swojej najnowszej strategii, która zadebiutowała w listopadzie ubiegłego roku. Anno 117: Pax Romana zostanie udostępnione bezpłatnie w ramach darmowego weekendu, dając graczom pełny wgląd w antyczne budowanie imperium.

Anno 117: Pax Romana – Ubisoft organizuje ciekawe wydarzenie

Akcja potrwa od 26 lutego do 2 marca 2026 roku. Co istotne, wydawca nie ogranicza się tylko do jednej platformy. W darmowym okresie gra będzie dostępna na: