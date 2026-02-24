Hitowa strategia Ubisoftu za darmo! Przez weekend sprawdzimy grę na PC i konsolach

Anno 117: Pax Romana dla wszystkich przez ograniczony czas.
Ubisoft ogłosił specjalną akcję promocyjną dla swojej najnowszej strategii, która zadebiutowała w listopadzie ubiegłego roku. Anno 117: Pax Romana zostanie udostępnione bezpłatnie w ramach darmowego weekendu, dając graczom pełny wgląd w antyczne budowanie imperium.
Anno 117: Pax Romana – Ubisoft organizuje ciekawe wydarzenie
Akcja potrwa od 26 lutego do 2 marca 2026 roku. Co istotne, wydawca nie ogranicza się tylko do jednej platformy. W darmowym okresie gra będzie dostępna na:
PC (Ubisoft Connect / Epic Games Store),
PlayStation 5,
Xbox Series X/S.
Anno 117: Pax Romana zebrało bardzo solidne noty (średnia ocen to ok. 83%), kontynuując tradycję niezwykle wciągającej rozgrywki polegającej na optymalizacji łańcuchów dostaw i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Tym razem wcielamy się w rzymskiego gubernatora, a naszym zadaniem jest dbanie o rozwój prowincji – od wznoszenia akweduktów po zarządzanie handlem na Morzu Śródziemnym.
Buduj swoje prowincje z niezrównaną szczegółowością, elastycznością i skalą. Obserwuj dzieci goniące psy po ulicach lub tysiące ludzi wiwatujących na arenie. Buduj na ziemiach, które widzisz, od pięknego serca Lacjum po tajemnicze celtyckie mokradła Albionu... gdzie żaden cywilizowany Rzymianin nie chce się znaleźć.
ZOSTAŃ RZYMSKIM WŁADCĄ
Projektuj miasta swoich marzeń u szczytu potęgi Cesarstwa Rzymskiego, równoważąc potrzeby swoich poddanych z nieustannymi żądaniami cesarza. Twórz sojusze w całym imperium lub pokaż swoją potęgę w strategicznych bitwach lądowych i morskich. Możesz nawet przeciwstawić się samemu cesarzowi – ale nie bez konsekwencji.
Darmowy weekend oferuje dostęp do pełnej wersji gry, co oznacza, że jeśli uda Wam się rozwinąć swoje miasto w te kilka dni, postępy prawdopodobnie będzie można przenieść do pełnej wersji po jej ewentualnym zakupie.
