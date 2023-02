W Hogwarts Legacy da się zapauzować przerywniki filmowe? Gracze znaleźli sposób

Niektórzy gracze dziwią się, jak gra z 2023 roku może nie mieć tak podstawowej i potrzebnej graczom funkcji, jak możliwości wstrzymania rozgrywki w dowolnym momencie. Avalanche Software jednak pominęło ten element i gracze mogą zapauzować grę jedynie w tych momentach, w których mają kontrolę nad bohaterem. Hogwarts Legacy nie oferuje możliwości wstrzymania zabawy podczas przerywników filmowych, a także rozmów z innymi postaciami (można jedynie w momencie wyboru dialogu).

Z tego względu na Reddicie pojawił się osobny wątek poświęcony temu problemowi. Okazuje się, że gracze znaleźli sposób na zapauzowanie Hogwarts Legacy w dowolnym momencie, choć nie jest to domyślne rozwiązanie i może powodować problemy z działaniem gry.

Jak zapauzować przerywniki filmowe w Hogwarts Legacy na konsolach?

Sposób ten działa wyłącznie w wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Podczas przerywników filmowych oraz dialogów wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk na padzie odpowiadający za wyjście do menu lub ręcznie wyjść do dashboardu konsoli za pomocą podręcznego menu. Po wejściu do głównego menu konsoli gra zostaje wstrzymana i po powrocie rozpoczniemy rozgrywkę od tego samego momentu. Warto jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie, które może generować problemy ze stabilnością gry, a nawet powodować błąd, po którym potrzebne będzie ponowne uruchomienie tytułu.