W Ghost of Yōtei będzie co robić. W sieci pojawiła się pełna lista trofeów

Mikołaj Ciesielski
2025/09/20 09:00
Wiemy, ile „pucharków” będzie można zdobyć w nadchodzącej produkcji twórców Ghost of Tsushima.

W tym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć kolejny klimatyczny zwiastun Ghost of Yōtei. Tymczasem od premiery wspomnianego tytułu dzielą nas już niecałe dwa tygodnie. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawiają się kolejne szczegóły związane z nadchodzącą produkcją studia Sucker Punch, a najnowsze wieści powinny zainteresować przede wszystkim łowców trofeów.

Zamierzacie zdobyć platynowe trofeum w Ghost of Yōtei?
Zamierzacie zdobyć platynowe trofeum w Ghost of Yōtei?

Lista trofeów Ghost of Yōtei już w sieci

W sieci pojawiła się bowiem pełna lista osiągnięć, które będzie można odblokować w trakcie rozgrywki w Ghost of Yōtei. Zgodnie z przekazanymi informacjami w nadchodzącej produkcji twórców Ghost of Tsushima dostępnych będzie łącznie 54 trofeów – 45 brązowych, 6 srebrnych, 2 złote oraz jedno platynowe. Zainteresowani gracze muszą jednak zachować ostrożność podczas przeglądania opisów poszczególnych „pucharków”.

W Ghost of Yōtei – podobnie jak w większości gier – nie brakuje bowiem osiągnięć związanych z główną linią fabularną. Opisy wybranych trofeów dostępnych w nadchodzącej produkcji studia Sucker Punch mogą więc zawierać szczegóły, których część graczy wolałaby nie poznać przed premierą. Ciekawskich, którzy nie obawiają się potencjalnych spoilerów, zapraszamy jednak pod ten adres.

Na koniec przypomnijmy, że Ghost of Yōtei zadebiutuje na rynku już 2 października 2025. Zgodnie z zapowiedziami nadchodzącą produkcja studia Sucker Punch dostępna będzie wyłącznie na PlayStation 5.

Źródło:https://insider-gaming.com/ghost-of-yotei-trophy-and-achievement-list

News
gra akcji
Japonia
Sucker Punch
Sony Interactive Entertainment
osiągnięcia
TPP
otwarty świat
achievement
lista
PlayStation 5
trofea
PS5
PlayStation Studios
samurajowie
Ghost of Yōtei
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

