W Ghost of Yōtei będzie co robić. W sieci pojawiła się pełna lista trofeów

W tym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć kolejny klimatyczny zwiastun Ghost of Yōtei. Tymczasem od premiery wspomnianego tytułu dzielą nas już niecałe dwa tygodnie. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawiają się kolejne szczegóły związane z nadchodzącą produkcją studia Sucker Punch, a najnowsze wieści powinny zainteresować przede wszystkim łowców trofeów.

Lista trofeów Ghost of Yōtei już w sieci

W sieci pojawiła się bowiem pełna lista osiągnięć, które będzie można odblokować w trakcie rozgrywki w Ghost of Yōtei. Zgodnie z przekazanymi informacjami w nadchodzącej produkcji twórców Ghost of Tsushima dostępnych będzie łącznie 54 trofeów – 45 brązowych, 6 srebrnych, 2 złote oraz jedno platynowe. Zainteresowani gracze muszą jednak zachować ostrożność podczas przeglądania opisów poszczególnych „pucharków”.