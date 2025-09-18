Ghost of Yōtei na kolejnym klimatycznym zwiastunie. „Rozpoczyna się polowanie”

Sony przypomina o nadchodzącej premierze Ghost of Yōtei
W najnowszym zwiastunie Ghost of Yōtei nie znajdziemy jednak fragmentów rozgrywki. Najnowszy materiał promocyjny stara się jednak wprowadzić graczy w klimat opowieści i przedstawieniu motywacji głównej bohaterki nowej produkcji twórców Ghost of Tsushima. Całość znajdziecie na dole wiadomości.
Szesnaście lat po śmierci swojej rodziny Atsu, wędrując po wyspie Ezo śladem grupy sześciu bandytów, dociera do nieodkrytych obszarów – lecz znajduje tam znacznie więcej niż tylko zemstę. Podczas swojej podróży kobieta pozna nieoczekiwanych sojuszników i nawiąże więzi, o których nawet jej się nie śniło – czytamy w opisie gry na stronie PlayStation.
GramTV przedstawia:
Na koniec warto przypomnieć, że Ghost of Yōtei zadebiutuje na rynku już 2 października 2025 roku, a więc za dwa tygodnie. Zgodnie z zapowiedziami nadchodzącą produkcja studia Sucker Punch dostępna będzie wyłącznie na PlayStation 5. zmierza wyłącznie na PlayStation 5.