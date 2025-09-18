Ghost of Yōtei na kolejnym klimatycznym zwiastunie. „Rozpoczyna się polowanie”

Premiera już za dwa tygodnie.

W tym tygodniu mieliśmy już okazję zobaczyć zwiastun Ghost of Yōtei przybliżający nieco motyw zemsty. Producent konsol PlayStation najwyraźniej nie zamierza jednak zwalniać tempa. W sieci pojawił się bowiem kolejny materiał promocyjny nadchodzącej produkcji studia Sucker Punch.

Sony przypomina o nadchodzącej premierze Ghost of Yōtei

W najnowszym zwiastunie Ghost of Yōtei nie znajdziemy jednak fragmentów rozgrywki. Najnowszy materiał promocyjny stara się jednak wprowadzić graczy w klimat opowieści i przedstawieniu motywacji głównej bohaterki nowej produkcji twórców Ghost of Tsushima. Całość znajdziecie na dole wiadomości.