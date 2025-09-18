Zaloguj się lub Zarejestruj

Ghost of Yōtei na kolejnym klimatycznym zwiastunie. „Rozpoczyna się polowanie”

Mikołaj Ciesielski
2025/09/18 18:15
Premiera już za dwa tygodnie.

W tym tygodniu mieliśmy już okazję zobaczyć zwiastun Ghost of Yōtei przybliżający nieco motyw zemsty. Producent konsol PlayStation najwyraźniej nie zamierza jednak zwalniać tempa. W sieci pojawił się bowiem kolejny materiał promocyjny nadchodzącej produkcji studia Sucker Punch.

Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei

Sony przypomina o nadchodzącej premierze Ghost of Yōtei

W najnowszym zwiastunie Ghost of Yōtei nie znajdziemy jednak fragmentów rozgrywki. Najnowszy materiał promocyjny stara się jednak wprowadzić graczy w klimat opowieści i przedstawieniu motywacji głównej bohaterki nowej produkcji twórców Ghost of Tsushima. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Szesnaście lat po śmierci swojej rodziny Atsu, wędrując po wyspie Ezo śladem grupy sześciu bandytów, dociera do nieodkrytych obszarów – lecz znajduje tam znacznie więcej niż tylko zemstę. Podczas swojej podróży kobieta pozna nieoczekiwanych sojuszników i nawiąże więzi, o których nawet jej się nie śniło – czytamy w opisie gry na stronie PlayStation.

Na koniec warto przypomnieć, że Ghost of Yōtei zadebiutuje na rynku już 2 października 2025 roku, a więc za dwa tygodnie. Zgodnie z zapowiedziami nadchodzącą produkcja studia Sucker Punch dostępna będzie wyłącznie na PlayStation 5. zmierza wyłącznie na PlayStation 5.

Źródło:https://youtu.be/AgTYIkr-GR0

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
3
Nogradis
Gramowicz
Dzisiaj 20:01
Gucio1846 napisał:

Coś Ty, ta babka która wywołała to bagno jest z tego totalnie dumna i powiedziała, że było warto i zrobiła by to ponownie tylko sto razy mocniej. Nie sądzę, żeby do niej dotarło jakie skutki wywołały jej komentarze. Szkoda, bo tak jak mówisz, teraz ludzie którzy się przykładali, robili swoje, dostaną po dupie, pewnie gra tak samo. Niezbyt przyjemna sytuacja :/

Szczerze wątpię, by ta sytuacja miała jakikolwiek istotny wpływ na sprzedaż gry. Przerabialiśmy już dziesiątki rzekomych bojkotów najróżniejszych produkcji i szczęśliwie nigdy nic z tego nie wychodziło, bo karanie całego studia za wybryki pojedynczego pracownika (czy wręcz osoby kompletnie z zewnątrz, jak w przypadku Hogwarts Legacy) to absurd i dziecinada. Zresztą, gołym okiem widać, że cała akcja jest sztucznie rozdmuchana (przypomina mi się masowe minusowanie zwiastunów Call of Duty) i równie dobrze te komentarze mogłyby publikować boty.

Wiadomo, ciężko wytłumaczyć dorosłą osobę celebrującą czyjąś śmierć, ale z drugiej strony to też jest skrajna hipokryzja. Ci sami ludzie, którzy teraz udają święcie oburzonych nie mieliby żadnego problemu by szydzić z tragedii kogoś po przeciwnej stronie politycznego obozu. Już o tym dziś pisałem i mogę jedynie powtórzyć, że social media robią z nas bezwolne marionetki grupki oligarchów u szczytu władzy. Jedyne rozwiązanie to wylogować się do życia, zamiast marnować czas na branie udziału w cudzych politycznych wojnach. Tyle, że to jedynie pobożne życzenie.

Gucio1846
Gramowicz
Dzisiaj 19:09
dariuszp napisał:

A w komentarzach dalej to samo. Ciekawe czy to się będzie ciągnąc aż do premiery. Ciekawe czy ten durny pracownik jest dumny że zamienił pracę tylu ludzi w poletko do wojen politycznych bo nie potrafił przez chwilę pomyśleć że nawet jak nie lubisz kogoś bo ma inne poglądy albo powiedział coś głupiego na temat szczepionek (podobnie jak nasi politycy) to nadal jesteś śmieciem jeżeli celebrujesz śmierć ojca dwójki dzieci którego jedynym realnym grzechem było to że miał inne poglądy i o nich mówił. 

Przykre jest to że takie rzeczy czasem do mnie docierają. Np. to jak Blizzard potraktował Overwatch w które grałem dość mocno sprawiło że czuję niechęć do Overwatch 2 i po prostu trzymam się z daleka. DMC: Devil May Cry nie było grą tragiczną ale głównej postaci tak nie lubiłem że po prostu odechciewało się grać. Tu mi się odechciewa widząc jacy ludzie nad tym pracują i fakt że studio nie zaadresowało zachowania tego pracownika i tych co polubili jego post. Gdzie daleko mi do bycia prawicowcem. Nigdy nie byłem fanem Kirka mimo że wiedziałem o jego istnieniu. Po prostu nie zgadzam się z jego poglądami. Ale chodzi o zasady. Podobnie teraz Gearbox i sławny Randy który zaczyna wariować na serwisach społecznościowych. Dopiero mówił że to premium gra za premium cenę na premium sprzęt a teraz mówi ludziom żeby restartować grę na konsoli jak ktoś się poskarżył że po jakimś czasie nie da się grać bo gra ma problemy z wyciekami pamięci. 

I po prostu nie chcę wspierać tych ludzi. 

Coś Ty, ta babka która wywołała to bagno jest z tego totalnie dumna i powiedziała, że było warto i zrobiła by to ponownie tylko sto razy mocniej. Nie sądzę, żeby do niej dotarło jakie skutki wywołały jej komentarze. Szkoda, bo tak jak mówisz, teraz ludzie którzy się przykładali, robili swoje, dostaną po dupie, pewnie gra tak samo. Niezbyt przyjemna sytuacja :/

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 19:02

A w komentarzach dalej to samo. Ciekawe czy to się będzie ciągnąc aż do premiery. Ciekawe czy ten durny pracownik jest dumny że zamienił pracę tylu ludzi w poletko do wojen politycznych bo nie potrafił przez chwilę pomyśleć że nawet jak nie lubisz kogoś bo ma inne poglądy albo powiedział coś głupiego na temat szczepionek (podobnie jak nasi politycy) to nadal jesteś śmieciem jeżeli celebrujesz śmierć ojca dwójki dzieci którego jedynym realnym grzechem było to że miał inne poglądy i o nich mówił. 

Przykre jest to że takie rzeczy czasem do mnie docierają. Np. to jak Blizzard potraktował Overwatch w które grałem dość mocno sprawiło że czuję niechęć do Overwatch 2 i po prostu trzymam się z daleka. DMC: Devil May Cry nie było grą tragiczną ale głównej postaci tak nie lubiłem że po prostu odechciewało się grać. Tu mi się odechciewa widząc jacy ludzie nad tym pracują i fakt że studio nie zaadresowało zachowania tego pracownika i tych co polubili jego post. Gdzie daleko mi do bycia prawicowcem. Nigdy nie byłem fanem Kirka mimo że wiedziałem o jego istnieniu. Po prostu nie zgadzam się z jego poglądami. Ale chodzi o zasady. Podobnie teraz Gearbox i sławny Randy który zaczyna wariować na serwisach społecznościowych. Dopiero mówił że to premium gra za premium cenę na premium sprzęt a teraz mówi ludziom żeby restartować grę na konsoli jak ktoś się poskarżył że po jakimś czasie nie da się grać bo gra ma problemy z wyciekami pamięci. 

I po prostu nie chcę wspierać tych ludzi. 




