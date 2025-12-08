Pudełkowe Banishers: Ghosts of New Eden na PS5 za 69,99 zł w Media Expert

Banishers: Ghosts of New Eden – oferta w Media Expert
Produkcja studia Don’t Nod to jednoosobowe RPG akcji osadzone w mrocznym, nadnaturalnym świecie. Gracze wcielają się w dwójkę łowców duchów, którzy muszą zmierzyć się nie tylko z istotami z zaświatów, ale również z trudnymi wyborami moralnymi wpływającymi na przebieg fabuły.
Jest rok 1695, społeczność osadników w New Eden nęka straszliwa klątwa. Jako Pogromcy stańcie się częścią ich żyć, badajcie źródła zła, odkrywajcie mrożące krew w żyłach tajemnice, eksplorujcie różnorodne krajobrazy i wchodźcie w interakcję z niezapomnianymi postaciami, których los leży w waszych rękach.
Banishers: Ghosts of New Eden to zupełnie nowy tytuł stworzony przez renomowane studio DON’T NOD, znane z takich uznanych gier, jak Life is Strange oraz Vampyr. Zanurz się grze RPG akcji z intymną fabułą, która zabierze Cię w ekscytującą podróż obejmującą życie, śmierć, miłość i poświęcenia.
Pudełkowa wersja gry na PS5 dostępna jest z polskimi napisami, a cena 69,99 zł prezentuje się bardzo konkurencyjnie jak na stosunkowo świeży tytuł z segmentu AA.
