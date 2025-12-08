Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe Banishers: Ghosts of New Eden na PS5 za 69,99 zł w Media Expert

Mikołaj Berlik
2025/12/08 19:00
0
0

RPG akcji od twórców Life is Strange i Vampyr w solidnej obniżce

W ofercie sklepu Media Expert pojawiła się atrakcyjna promocja na Banishers: Ghosts of New Eden. Pudełkowe wydanie gry w wersji na PlayStation 5 kupimy teraz za 69,99 zł, co czyni tę ofertę jedną z najlepszych dostępnych obecnie w polskich sklepach.

Banishers: Ghosts of New Eden

Banishers: Ghosts of New Eden – oferta w Media Expert

Produkcja studia Don’t Nod to jednoosobowe RPG akcji osadzone w mrocznym, nadnaturalnym świecie. Gracze wcielają się w dwójkę łowców duchów, którzy muszą zmierzyć się nie tylko z istotami z zaświatów, ale również z trudnymi wyborami moralnymi wpływającymi na przebieg fabuły.

Jest rok 1695, społeczność osadników w New Eden nęka straszliwa klątwa. Jako Pogromcy stańcie się częścią ich żyć, badajcie źródła zła, odkrywajcie mrożące krew w żyłach tajemnice, eksplorujcie różnorodne krajobrazy i wchodźcie w interakcję z niezapomnianymi postaciami, których los leży w waszych rękach.

Banishers: Ghosts of New Eden to zupełnie nowy tytuł stworzony przez renomowane studio DON’T NOD, znane z takich uznanych gier, jak Life is Strange oraz Vampyr. Zanurz się grze RPG akcji z intymną fabułą, która zabierze Cię w ekscytującą podróż obejmującą życie, śmierć, miłość i poświęcenia.

GramTV przedstawia:

Pudełkowa wersja gry na PS5 dostępna jest z polskimi napisami, a cena 69,99 zł prezentuje się bardzo konkurencyjnie jak na stosunkowo świeży tytuł z segmentu AA.

Mikołaj Berlik
