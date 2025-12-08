Pudełkowe Banishers: Ghosts of New Eden na PS5 za 69,99 zł w Media Expert

W ofercie sklepu Media Expert pojawiła się atrakcyjna promocja na Banishers: Ghosts of New Eden. Pudełkowe wydanie gry w wersji na PlayStation 5 kupimy teraz za 69,99 zł, co czyni tę ofertę jedną z najlepszych dostępnych obecnie w polskich sklepach.

Banishers: Ghosts of New Eden – oferta w Media Expert

Produkcja studia Don’t Nod to jednoosobowe RPG akcji osadzone w mrocznym, nadnaturalnym świecie. Gracze wcielają się w dwójkę łowców duchów, którzy muszą zmierzyć się nie tylko z istotami z zaświatów, ale również z trudnymi wyborami moralnymi wpływającymi na przebieg fabuły.