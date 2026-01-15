Zaloguj się lub Zarejestruj

W Fortnite wybierzemy własne nagrody. Rozdział 7 sezonu 2 na premierowym zwiastunie

Mikołaj Berlik
2026/01/15 12:00
0
0

Gracze wybiorą jedną z dwóch drużyn.

Po dwóch tygodniach opóźnienia, wyspa Fortnite ponownie staje się polem wielkiej bitwy. Dzisiaj wystartował Rozdział 7 Sezon 2, zatytułowany Showdown, który wprowadza niespotykany dotąd mechanizm wpływania na zawartość Przepustki Bojowej przez samych graczy.

Fortnite – Team Foundation vs. Team Ice King

Sercem nowego sezonu jest wielki konflikt frakcji. Gracze muszą opowiedzieć się po jednej ze stron, co bezpośrednio przełoży się na ich postępy i nagrody. To, która frakcja zdobędzie więcej punktów w skali globalnej do końca sezonu, zdecyduje o ostatecznej nagrodzie w Battle Passie. Do wyboru są dwa epickie warianty: Frost-Ready Foundation lub Exalted Frost Ice King. Wygrane wybranej przez nas drużyny będzie decydować o tym, jakie nowe bronie i przedmioty zostaną udostępnione w trakcie sezonu.

Sezon Showdown wprowadza system pojedynków bezpośrednich w trakcie meczów Battle Royale. Zwycięstwa w starciach z rywalami z przeciwnej frakcji nagradzane są specjalną walutą – Rival Credits. Kredyty Rywali możemy wydać na unikalne perki, potężne bronie oraz dodatkowe punkty doświadczenia (XP).

Dołącz do drużyny Foundation lub Ice King i poprowadź swoją drużynę do zwycięstwa, aby odblokować nowe bronie, przedmioty i nagrody w trakcie sezonu. Drużyna, która wygra na koniec sezonu, decyduje o ostatecznej nagrodzie: wszyscy posiadacze przepustki bojowej odblokują postać Frost-Ready Foundation lub Exalted Frost Ice King.

GramTV przedstawia:

Fani czystej rywalizacji będą mieli świetny powód do gry już od 9 kwietnia. Wtedy zadebiutuje nowy tryb rankingowy „Build-Only” o nazwie Areny, oferujący Boxfighty 1v1 dla graczy chcących sprawdzić swoje umiejętności mechaniczne oraz turnieje Round Robin będące rywalizacją dla 16 graczy (solo lub w duetach), gdzie każdy walczy z każdym.

Więcej na temat nowości zmierzających do Fortnite możemy przeczytać na stronie udostępnionej przez Epic Games.

Źródło:https://www.youtube.com/watch?v=e4sCLYMSokg

Tagi:

News
PC
Epic Games
strzelanka
Fortnite
Epic
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112