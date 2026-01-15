W Fortnite wybierzemy własne nagrody. Rozdział 7 sezonu 2 na premierowym zwiastunie

Po dwóch tygodniach opóźnienia, wyspa Fortnite ponownie staje się polem wielkiej bitwy. Dzisiaj wystartował Rozdział 7 Sezon 2, zatytułowany Showdown, który wprowadza niespotykany dotąd mechanizm wpływania na zawartość Przepustki Bojowej przez samych graczy.
Fortnite – Team Foundation vs. Team Ice King
Sercem nowego sezonu jest wielki konflikt frakcji. Gracze muszą opowiedzieć się po jednej ze stron, co bezpośrednio przełoży się na ich postępy i nagrody. To, która frakcja zdobędzie więcej punktów w skali globalnej do końca sezonu, zdecyduje o ostatecznej nagrodzie w Battle Passie. Do wyboru są dwa epickie warianty: Frost-Ready Foundation lub Exalted Frost Ice King. Wygrane wybranej przez nas drużyny będzie decydować o tym, jakie nowe bronie i przedmioty zostaną udostępnione w trakcie sezonu.
Sezon Showdown wprowadza system pojedynków bezpośrednich w trakcie meczów Battle Royale. Zwycięstwa w starciach z rywalami z przeciwnej frakcji nagradzane są specjalną walutą – Rival Credits. Kredyty Rywali możemy wydać na unikalne perki, potężne bronie oraz dodatkowe punkty doświadczenia (XP).
Fani czystej rywalizacji będą mieli świetny powód do gry już od 9 kwietnia. Wtedy zadebiutuje nowy tryb rankingowy „Build-Only” o nazwie Areny, oferujący Boxfighty 1v1 dla graczy chcących sprawdzić swoje umiejętności mechaniczne oraz turnieje Round Robin będące rywalizacją dla 16 graczy (solo lub w duetach), gdzie każdy walczy z każdym.
